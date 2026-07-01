스포츠윤리센터, '조롱응원' 혐의 배재고 야구부 직권조사 결정...서울시교육청 "관내 전체 운동부, 혐오 차별 표현 근절X인권 감수성X역사 교육 강화"

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주제일고의 경기가 29일 서울 목동야구장 열렸다. 승리한 배재고 선수들이 기뻐하고 있다. 목동=박재만 기자

출처=배재고 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]스포츠윤리센터가 '조롱 응원' 혐의를 받고 있는 배재고 야구부에 대한 직권조사를 결정했다.

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스포츠윤리센터는 1일 "최근 야구 경기 중 상대팀 선수에게 조롱성 응원을 한 혐의로 논란을 빚은 배재고 야구부 학생선수들에 대한 직권조사를 결정했다"고 밝혔다. 국민체육진흥법(제18조의 5)에 따르면 '스포츠윤리센터는 체육계 인권침해 및 스포츠비리에 해당하는 위법 또는 부당한 사항이 발생하였다고 인정할 때에는 직권으로 조사할 수 있다.'

사건은 지난달 29일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고(광주일고)와 배재고의 1라운드 경기 도중 벌어졌다. 배재고 공격 도중 더그아웃에서 응원을 하던 일부 학생선수들이 상대인 광주일고 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지" 등 조롱성 구호를 외치는 장면이 포착됐다. 지난달 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상케 하는 구호를 들은 광주일고 코치가 상대 더그아웃을 향해 "지금 뭐하는 거냐"며 거세게 항의했고, 심판진도 주의를 줬다. 경기는 배재고가 7대2로 승리했다.

경기 직후 해당 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 퍼졌고 논란이 일파만파 확산됐다. 배재고 학생선수들의 구호가 지역 비하 및 조롱의 의도가 명확해 보인다는 비판이 쏟아졌다.

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배재고는 공식 SNS 계정을 통해 사과문을 게재했다. 배재고는 "금일 일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 인해 광주제일고등학교 선수단과 학부모님, 동문 여러분, 그리고 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"면서 "해당 학생선수를 즉시 제지하고 현장에서 필요한 조처를 하였으며, 경기 후 광주제일고등학교 야구부 측에도 사과의 뜻을 전달했다"고 밝혔다. 이어 "해당 응원은 상대 학교와 지역사회를 존중해야 하는 스포츠 정신에 어긋나는 매우 부적절한 행동이었으며, 역사적 의미와 지역사회에 대한 존중이 부족했던 매우 부적절한 행동이었다. 학교는 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다"고 했다. 또한 "해당 학생 선수를 생활교육위원회에 회부해 학칙과 절차에 따라 엄중하게 처리하고 야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십, 인권 감수성, 공동체 의식 및 선수 윤리에 관한 특별교육을 실시하겠다"고 밝혔다.

출처=서울시교육청

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배재고의 관할 교육청인 서울시교육청은 30일 '고교야구대회 중 발생한 혐오·차별 표현 사안에 대한 서울특별시교육청 입장문'을 내고 "서울특별시교육청은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다. 역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 것으로 받아들여질 수 있는 표현은 교육적으로 결코 바람직하지 않으며 학생 스포츠 현장에서 있어서는 안 될 일"이라면서 "이번 일로 상처를 받으신 광주제일고등학교 야구부 선수단과 학부모님, 동문 여러분, 그리고 광주시민 여러분께 깊이 사과드린다"고 고개 숙였다. "고교 스포츠는 승패를 겨루는 경기이기 이전에 학생들이 존중과 책임, 페어플레이를 배우는 교육의 장이다. 학생 선수들의 경기장 내 언행은 상대 학교와 지역사회에 대한 존중을 바탕으로 이뤄져야 하며, 학교와 지도자는 학생 선수들이 바른 인성과 스포츠 윤리를 갖추고 성장할 수 있도록 책임 있게 지도해야 한다"면서 "향후 관내 전체 학교운동부 운영교를 대상으로 경기장 내 혐오·차별 표현 근절, 상대 팀과 지역사회 존중, 스포츠정신, 인권 감수성, 역사 인식에 관한 교육을 강화하겠다. 학생 선수뿐 아니라 지도자와 관계자를 대상으로도 학교운동부 운영 과정에서 지켜야 할 교육적 책임과 윤리 기준을 점검하겠다"고 약속했다.

이어 서울시교육청은 1일 양교 학생선수들 사이에서 적극 중재에 나섰다. "배재고 교직원 및 야구부 소속 학생·학부모는 광주제일고를 직접 방문해 진심 어린 사과의 뜻을 전하고자 하는 의사를 광주제일고 측에 전달했다"면서 "이에 대해 광주제일고 측은 '현재 우리 학생들이 사과를 받아들일 만한 마음의 준비가 되지 않은 상태이므로, 금일(7월 1일) 방문은 재고해 달라'는 뜻을 배재고 측에 전해왔다"고 현 상황을 밝혔다. "이에 서울시교육청과 배재고는 광주제일고 학생들의 심리적 안정을 최우선으로 존중해, 광주제일고 측과 협의해 향후 방문 일정을 조율해 나갈 예정"이라면서 "배재고는 언제든 직접 방문해 사죄할 의사가 분명하나, 현재로서는 구체적인 방문 시점이 정해지지 않은 상황"이라고 밝혔다.

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2일 배재고의 경기를 앞두고 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 스포츠공정위원회를 소집해 해당 사안에 대한 징계를 논의한다. 대회 중 발생한 사고는 48시간 이내에 공정위를 소집해야 한다. 청룡기 대회 규정에 따르면, '지나친 응원(상대팀 야유 등)'을 했을 경우 1차 경고 이후 퇴장, 혹은 1~3경기 출전 정지 징계가 내려진다. 이는 경기 중 경기 감독관이 판단하는 부분으로 경기 종료 후엔 스포츠공정위원회에 회부, 대회 규정과는 별개로 징계 수위가 결정된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com