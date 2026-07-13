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한국셔틀콕 재가동 시작 일본-중국오픈 연속 출격...안세영, 4연속 우승 도전-중국오픈'한풀이'성공할까

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인도네시아오픈에서 우승한 안세영. 사진제공=대한배드민턴협회
인도네시아오픈에서 우승한 안세영. 사진제공=대한배드민턴협회
한국셔틀콕 재가동 시작 일본-중국오픈 연속 출격...안세영, 4연속 우승 도전-중국오픈'한풀이'성공할까

[스포츠조선 최만식 기자] 한국 배드민턴이 1개월여 휴식기를 끝내고 다시 기지개를 켠다.

시즌 하반기 첫 해외 출정의 목표는 인접국 일본, 중국 무대 정벌이다. 한국 배드민턴대표팀은 일본오픈(14~19일)과 중국오픈(21~26일)에 연달아 출전한다. 두 대회는 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 등급 '슈퍼 750(일본오픈)'과 '슈퍼 1000(중국오픈)'의 상위급으로 각국 강자들이 총출동한다.

한국은 세계 1위 안세영(여자단식), 서승재-김원호(남자복식·이상 삼성생명)를 비롯해 이소희-백하나 공희용-김혜정(이상 여자복식), 김가은(여자단식) 등 국내 핵심 전력을 앞세워 금메달 사냥에 나선다.

이번 인접국 투어에서 핵심 관전포인트는 뭐니 뭐니 해도 안세영의 승승장구 페이스와 한풀이에 성공하느냐다. 우선 한국은 일본오픈에서 안세영과 서승재-김원호의 대회 2연패를 노린다. 특히 안세영은 또 우승할 경우 최근 국제대회 4회 연속 우승을 달성한다. 지난달 안도네시아오픈(슈퍼 1000)에서 대회 2연패에 성공하면서 아시아개인선수권(4월), 싱가포르오픈(5월)에 이어 3회 연속 개인전 금메달을 수확한 바 있다.

전영오픈에서 우승한 서승재(왼쪽)-김원호. 사진제공=대한배드민턴협회
전영오픈에서 우승한 서승재(왼쪽)-김원호. 사진제공=대한배드민턴협회

안세영은 앞서 전영오픈(슈퍼 1000)에서 준우승 하기 전인 올해 초 말레이시아오픈(슈퍼 1000)과 인도오픈(슈퍼 750)을 연달아 제패했다. 아시아단체배드민턴선수권(2월)과 제31회 세계여자단체선수권(우버컵·5월) 등 단체전을 포함하면 시즌 7회 우승으로 생애 최고의 해를 보냈던 2025년(총 11회 우승)에 견주어 손색이 없는 시즌을 보내고 있다.

안세영은 일본오픈에서 준결승까지 순항할 경우 강적 천위페이(중국·세계 4위)와 다시 격돌할 가능성이 높다. 또 기분좋은 준결승 맞대결이다. 올해 들어 3차례 맞대결이 모두 준결승이었는데 안세영의 전승이었다.

정작 안세영의 시선은 월드투어 최고 등급인 중국오픈에 가 있다고 해도 과언이 아니다. 일종의 '한풀이'를 해야 한다. 안세영은 지난해 승승장구 시즌을 보낼 때 총 4개인 '슈퍼 1000' 등급 싹쓸이에 도전했지만 중국오픈 준결승에서 한유에(중국)에 막혀 실패한 적이 있다.

이소희(왼쪽)-백하나. 사진제공=대한배드민턴협회
이소희(왼쪽)-백하나. 사진제공=대한배드민턴협회

올해의 경우 전영오픈 준우승에 그쳤지만 말레이시아오픈과 인도네시아오픈을 평정한 터라 시즌 마지막 '슈퍼 1000'인 중국오픈 정상을 탈환하고 싶은 바람이 간절하다.

무엇보다 중국오픈 우승은 다가오는 2026년 아이치-나고야 아시안게임의 청신호를 밝힐 수 있다. 안세영이 중국오픈에서 유일하게 우승한 때가 2023년이다. 성인 무대 데뷔(2021년) 이후 본격적으로 '여제'의 반열에 오른 해이기도 하다. 당시 안세영은 항저우아시안게임 직전에 열린 중국오픈 우승의 여세를 몰아 2관왕(개인전+단체전)의 위업을 달성했고, 이듬해 2024년 파리올림픽에서 세계 최고로 우뚝섰다.

배드민턴협회 관계자는 "이번 투어가 끝나면 세계개인선수권(8월)이다. 중국오픈이 최종 리허설이나 다름없는 만큼 안세영의 마음가짐도 전과 다를 것"이라고 말했다.


최만식 기자 cms@sportschosun.com

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