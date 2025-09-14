스포츠조선

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."[여수 코멘트]

기사입력 2025-09-14 16:53


0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."…
우리카드 마우리시오 감독이 14일 대한항공전이 끝난 뒤 인터뷰를 하고 있다. 여수=권인하 기자

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."…
우리카드 김형근이 대한항공전서 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."…
우리카드 마우리시오 감독이 14일 대한항공전서 차분한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 사진제공=KOVO

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."…
우리카드 이시몬이 14일 대한항공전서 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 권인하 기자]"서브 차이가 컸다."

우리카드가 우여곡절끝에 재개된 KOVO컵 첫 경기서 완패했다.

우리카드는 14일 여수 진남실내체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 대한항공과의 B조 첫경기서 세트스코어 0대3(17-25, 23-25, 18-25)로 패했다.

외국인 선수에 주축 선수들이 빠진 상황에서 경기를 치러 그동안 기회를 얻지 못했던 선수들의 기량을 볼 수 있었던 경기.

우리카드는 김형근이 13점, 한성정과 이시몬이 10점씩을 올렸으나 대한항공에 패했다. 공격 성공률이 38.6%에 머물러 대한항공의 55.8%와 차이가 컸다.

우리카드의 마우리시오 파에스 감독은 경기후 "기록적으로 보면 서브 차이가 컸다"면서 "상대팀은 서브, 공격, 블로킹 등 모든 부분에서 공격적으로 들어왔다. 반대로 우리는 사이드 아웃이 너무나 안됐고, 수비를 하고 난 뒤 반격 자체가 잘 안됐다. 그런 부분이 많이 차이난 부분이라고 생각한다"라며 아쉬움을 표했다.

삼성화재로 FA 이적한 송명근의 보상선수로 데려온 이시몬에 대해선 만족한 모습.

마우리시오 감독은 "오늘 경기는 마음가짐이나 경기에 임하는 자세가 좋았지만 주변 선수들이 도와줘야 그게 경기력으로 나오는데 그 부분이 부족했던 것 같다"면서 "비시즌 얘기를 하면 정말 잘해주고 있다. 서브를 바꿔보려고 노력 중이다. 시간이 걸리겠지만 이시몬을 위해서 바꾸고 있다. 지금까지는 기대대로 너무 잘해주고 있어서 따로 할 말이 없다"라고 극찬을 했다.

2세트에 교체 출전을 하고 3세트엔 선발로 나선 2년차 세터 이유빈에 대해서도 긍정적이었다. 마우리시오 감독은 "아마 이유빈이 프로에서 첫 공식경기인 것 같은데 TV중계도 되고 팬들도 있는 경기에서 뛰어 좋은 경험이 됐을 것이다"라며 "토스 퀄리티는 기대했던 대로다. 그러나 동시에 실수도 있었는데 이는 나이와 경험을 보면 지극히 정상적인 일이다. 반대편 코트의 한선수와 비교하면 이유빈은 이제 시작하는 단계다. 기대가 크다"라고 말했다.
여수=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희도 전청조 재벌 3세로 속았다…공범 누명 벗어[SC이슈]

2.

김종국, ♥아내와 행복한 '신혼' 인증...'당혹' 덕담에도 '연신 미소' ('런닝맨')

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

이지혜, 아이 목에서 생선 가시 직접 제거…"심장이 철렁"

5.

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라" ('승아로운')

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.