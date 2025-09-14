'국대 없는 새옹지마' 삼성화재, 국대 4명 빠진 KB손해보험에 3-1 …

|
[여수=스포츠조선 권인하 기자]삼성화재가 하루 늦게 열린 경기서 3대1의 승리로 좋은 출발을 했다.
외국인 선수와 세계선수권 출전 선수들이 뛰지 않다보니 국가대표가 없는 팀이 유리해진 대회.
KB손해보험은 세터 황택의, 미들블로커 차영석, 아웃사이드 히터 임성진 나경복 등 주전 4명이 세계선수권 출전으로 빠진 상태지만 삼성화재는 예비엔트리에 있는 김준우 1명을 빼고는 나머지 국내 선수들이 모두 출전해 이번 대회에서 오히려 좋은 조건으로 경기에 나설 수 있게 됐다.
3세트는 중반까지 접전으로 이어지다가 KB손해보험이 나웅진과 지은우를 앞세워 12-8로 앞나갔고 18-15까지 리드를 이어가며 KB손해보험쪽으로 기울어지는가 했다.
하지만 삼성화재는 노재욱이 이준영의 스파이크를 블로킹한데 이어 김요한과 양수현이 나진웅의 스파이크를 연달아 막아내 18-18 동점을 만들더니 김요한이 다시한번 나웅진의 공격을 블로킹해 결국 19-18 역전을 만들어냈다. 연속 4블로킹을 한 것.
이후 접전에 돌입했고 23-23에서 박상하가 이윤수의 스파이크를 막아내며 KB손해보험이 먼저 24점에 올라섰지만 김우진의 백어택으로 결국 듀스에 돌입했다.
그러나 박상하가 속공으로 리드를 잡았고 곧이어 이준영이 김우진의 스파이크를 블로킹하며 26-24로 KB손해보험이 결국 3세트를 가져갔다.
4세트도 중반까지 1점씩 주고받는 접전. 그러나 중반이 되면서 승리의 추가 기울어지기 시작했다. 12-12에서 김요한의 백어택에 이어 김우진의 4연속 공격 성공으로 단숨에 17-12로 삼성화재가 리드를 잡았다. 그리고 삼성화재가 이 리드를 끝까지 지켰다. 이윤수의 스파이크로 25-21로 4세트를 마무리.
삼성화재는 김우진이 21점으로 양팀 최다 득점을 기록했고, 김요한이 18점, 이윤수가 17점을 기록해 3명이 공격을 주도했고 양수현도 10점으로 힘을 보탰다.
KB손해보험은 나웅진이 18점으로 공격을 이끌었고, 박상하가 11점, 박예찬이 10점, 이준영이 9점, 한국민, 지은우가 8점씩을 올리며 모두가 공격에 가담했지만 승리를 하기엔 모자랐다.
여수=권인하 기자 indyk@sportschosun.com