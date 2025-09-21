스포츠조선

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

기사입력 2025-09-21 15:25


김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥…
사진제공=KOVO

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥…
사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 흥국생명이 김연경의 공백을 피부로 실감했다.

흥국생명은 21일 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 개막전에서 현대건설에 세트스코어 1대3(15-25, 25-18, 19-25, 16-25)으로 완패했다.

흥국생명은 '김연경의 빈자리'를 어떻게 채우느냐가 최대 관건이다. 경기를 앞두고 요시하라 토모코 흥국생명 감독은 "김연경이 모든 부분에 있어서 반 이상 담당했던 선수다. 미들블로커 아포짓스파이커 아웃사이드히터가 다같이 득점하면 된다고 생각한다. 연결 부분에서 좀 더 다듬어 가면 좋을 것 같다"고 말했다.

요시하라 감독은 선수들이 적극적으로 의사소통 해주길 바랐다. 요시하라 감독은 "서로 무엇을 하고 싶은지 이야기를 해야 한다. 세터가 토스를 못 올리는 상황이라면 누가 갈 것인지, 당연한 이야기지만 명확하게 정리해서 커뮤니케이션을 했으면 한다"고 희망했다.

현대건설은 '이다현 방어'에 집중했다. 지난해까지 현대건설에서 뛰었던 이다현은 FA 자격을 갖추고 흥국생명으로 이적했다. 강성형 현대건설 감독은 "인사하러 오면 안 받아야겠다"며 웃었다. 강성형 감독은 이다현을 어떻게 막을지가 아니라 이다현의 공격 점유율 자체를 감소시키겠다고 밝혔다. 강성형 감독은 "리시브가 흔들리면 아무래도 미들블로커 사용량이 줄어든다. 이다현 선수가 이동공격 속공에 모두 능하다. 서브를 어떻게 잘 공략하느냐가 중요하다"고 내다봤다.


김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥…
사진제공=KOVO

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥…
사진제공=KOVO

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥…
사진제공=KOVO
현대건설이 1세트 기선을 제압했다. 이예림 서지혜가 각각 6점, 나현수가 5점으로 골고루 활약했다. 나현수가 블로킹을 2개나 잡아냈다. 흥국생명 이다현은 3점을 올려줬지만 공격 성공률이 25%로 저조했다. 현대건설은 15-12에서 서지혜가 퀵오픈을 성공시키며 점수 차를 벌렸다. 현대건설은 흥국생명을 12점에 묶어놓고 20점까지 냈다.

흥국생명이 2세트 반격했지만 현대건설이 3세트를 가져갔다. 승기를 잡았다. 3세트 14-12에서 현대건설 김희진이 중요한 이동공격을 때렸다. 현대건설은 17-12까지 달아나 흥국생명의 추격 의지를 꺾었다. 21-16에서 흥국생명은 문지윤의 퀵오픈이 연달아 아웃되면서 주저앉았다.

4세트에도 반전은 없었다. 일찍부터 승부가 기울었다. 현대건설이 6-1로 치고 나갔다. 14-8에서 나현수 김다인이 연속 득점에 성공했다. 정지윤이 문지윤의 오픈 공격을 블로킹, 승부에 쐐기를 박았다.


여수=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

3.

이대호, 후배들 밥값 1200만 원 쏘고도…"이렇게 이슈 될 줄 몰라"

4.

'성폭행 누명 벗은' 김건모, 6년만에 웃었다 "음악의 천재"[SC이슈]

5.

안영미, 김대희 폭로 "딱 한 번 섭외 거절했는데 연락 끊겨, 속 더럽게 좁아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

2.

폰세한테 그렇게 당하고 '1패' 안길 줄이야, '161.4㎞' 광속구 더 무서웠다고?…"뒤에서 싸울랬는데"[수원 현장]

3.

"'또또또' 기대해, 서프라이즈!" '흥부'가 기가막혀, 3탄 세리머니는 '비밀'…'해트트릭' 손흥민 역대급 골퍼레이드, 3G 연속골 '기대 만발'

4.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

5.

'볼넷-볼넷-볼넷' 밀어내기 블론이라니, '156㎞' 기세는 좋았는데…"비싼 수업료 냈고, 딱 하나 건졌다" [광주포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

2.

폰세한테 그렇게 당하고 '1패' 안길 줄이야, '161.4㎞' 광속구 더 무서웠다고?…"뒤에서 싸울랬는데"[수원 현장]

3.

"'또또또' 기대해, 서프라이즈!" '흥부'가 기가막혀, 3탄 세리머니는 '비밀'…'해트트릭' 손흥민 역대급 골퍼레이드, 3G 연속골 '기대 만발'

4.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

5.

'볼넷-볼넷-볼넷' 밀어내기 블론이라니, '156㎞' 기세는 좋았는데…"비싼 수업료 냈고, 딱 하나 건졌다" [광주포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.