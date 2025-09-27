'8억 연봉퀸' 부상에 철렁, 개막 복귀 가능한가요?…"2주 안에는" 감독이 답했다

기사입력 2025-09-28 06:22


'8억 연봉퀸' 부상에 철렁, 개막 복귀 가능한가요?…"2주 안에는" 감…
11일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 도로공사의 경기. 현대건설 양효진이 득점 후 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.02.11/

[여수=스포츠조선 김민경 기자] "2주 안에는 회복되지 않을까 생각한다."

강성형 현대건설 감독이 컵대회를 마친 가운데 팀의 정신적 지주인 미들블로커 양효진이 개막에 맞춰 돌아올 수 있을 것으로 바라봤다.

현대건설은 27일 여수 진남체육관에서 열린 '2025 여수·NH농협컵 프로배구대회' IBK기업은행과 준결승전에서 세트스코어 0대3(21-25, 15-25, 15-25)으로 완패하면서 결승 진출에 실패했다.

지난해 컵대회 우승팀인 현대건설은 2년 연속 우승을 노렸지만, 상황이 여의치 않았다. 양효진이 A조 조별리그를 치르다 왼 무릎 염좌로 이탈한 게 가장 큰 변수였다. 나현수는 어깨가 좋지 않고, 이번 대회 규정상 외국인 선수는 기용할 수 없었다. 여러모로 공격 경로가 단순화될 수밖에 없었다.

게다가 빡빡한 컵대회 일정상 6일 동안 4경기를 치르는 강행군을 버텨야 했다. 안 그래도 전력이 약화된 가운데 경험이 부족한 어린 선수들이 체력까지 떨어지니 준결승전에서 맥없이 무릎을 꿇을 수밖에 없었다.

강 감독은 대회를 마친 직후 "부상 선수가 있어서 아쉽다. 다 같이 좋은 분위기 속에서 리그를 시작했으면 좋았을 텐데, 적은 선수로 준결승전까지 왔다. 어떻게 할 방법이 없었다. 어린 선수들이 들어와서 본인들이 보여줄 수 있는 것은 잘 보여줬다. 부상 선수들이 회복해서 시즌을 다 같이 시작했으면 좋겠다"고 되돌아본 뒤 "6일 4경기는 무리다. (체력이) 고갈돼서 이겼어도 문제가 됐을 듯하다"고 작심 발언을 덧붙였다.


'8억 연봉퀸' 부상에 철렁, 개막 복귀 가능한가요?…"2주 안에는" 감…
양효진의 부상 이탈이 뼈아팠던 현대건설. 사진제공=KOVO
정규시즌에는 양효진이 건강하게 돌아와야 한다. 양효진은 지난 시즌을 마치고 현대건설과 총액 8억원에 FA 계약을 마쳤다. 연봉 5억원, 옵션 3억원 조건. 양효진은 한국도로공사 강소휘와 함께 나란히 8억원으로 올 시즌 연봉퀸에 올랐다. 구단이 리그 최고 대우를 해준 선수기에 부상 공백이 길면 당연히 손해다.

강 감독은 양효진의 현재 몸 상태와 관련해 "병원에서 하는 이야기랑 회복 상태를 보면 큰 부상은 아니다. 2주 안에는 회복하지 않을까 생각한다. 여기(여수) 와서 100% 몸 상태도 아니었고, 조별리그부터 조절해주려고 했다. 조절하려는 타이밍에 부상이 나왔다. 큰 부상은 아니라서 쉬어가는 셈 치려고 한다"고 덤덤하게 말했다.


양효진이 건강하게 돌아오면 김희진이 올 시즌 같이 중앙에서 힘을 보태주길 기대했다. 김희진은 컵대회까지는 아직 정상 컨디션을 보여주지 못했다.

강 감독은 "(김)희진이가 미들블로커로 어느 정도 되는지가 궁금했다. 잘하는 경기도 있었는데, 오늘(27일)은 체력 문제가 있었던 것 같다. 희진이는 조금 더 컨디션을 끌어올려서 미들블로커로 임무를 다해야 하지 않을까 생각한다. (미들블로커와 아포짓 스파이커를 병행하는 것은) 제일 마지막이다. (나)현수가 있어서 그 방법은 안 나오는 게 좋은 것"이라며 시즌 개막까지 김희진이 분발하길 기대했다.


'8억 연봉퀸' 부상에 철렁, 개막 복귀 가능한가요?…"2주 안에는" 감…
11일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 도로공사의 경기. 현대건설 양효진이 서브를 시도하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.02.11/

여수=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔라, 윤도현에 공식적인 사과 전했다.."대학 교수님 오해, 죄송합니다" (놀뭐)

2.

유재석-김희애, '80년대 메이크업' 이정도는 해야지..서울가요제서 완벽 소화 (놀뭐)[종합]

3.

김숙, 故전유성에 눈물의 마지막 인사 "최고의 선배님이자 진정한 어른"

4.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

5.

'이용식 딸' 이수민 "출산 후 '피부→몸매' 완벽 복구 성공했다"...꿀피부 공개 (아뽀TV)

스포츠 많이본뉴스
1.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

2.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

3.

대전 출신 '장카설' 설윤, 한화 대전구장 찾아 독수리 유니폼 입고 설레는 생애 첫 시구[대전현장]

4.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

5.

절대 안 고장나는 '예비 FA' 박찬호! 7년 연속 130경기 금자탑! → KBO 역대 '공동 2위'

스포츠 많이본뉴스
1.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

2.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

3.

대전 출신 '장카설' 설윤, 한화 대전구장 찾아 독수리 유니폼 입고 설레는 생애 첫 시구[대전현장]

4.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

5.

절대 안 고장나는 '예비 FA' 박찬호! 7년 연속 130경기 금자탑! → KBO 역대 '공동 2위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.