"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민대서 뛴다 [공식발표]

기사입력 2025-10-01 16:20


"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민…
올해도 KB손해보험 홈구장은 경민대 체육관이다. 스포츠조선DB

"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민…
올해도 KB손해보험 홈구장은 경민대 체육관이다. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김영록 기자] 의정부 KB손해보험 스타즈 배구단(이하 'KB 배구단')은 의정부체육관 보수 공사 지연으로 인해 2025-2026시즌 홈 경기를 경민대학교 기념관에서 치르기로 최종 결정했다고 1일 밝혔다.

지난 2024년 11월 말, 의정부체육관은 시설물안전법에 따른 정밀 진단 결과 즉시 사용이 중단되었다. KB배구단은 의정부시 및 경민대학교와 협의하여 대체 홈구장을 경민대학교 기념관으로 마련하고 프로배구 경기장 기준에 맞게 조성하여 성공적으로 시즌을 마무리했다.

2025-2026시즌을 위해 의정부체육관의 보수 공사는 2025년 9월 완료 예정이었으나, 지붕 보강설계안에 대한 심의 통과가 늦어지면서 재개관 일정이 내년 상반기 이후로 미뤄지게 되었다. 그 결과 KB배구단은 두 시즌 연속 홈 경기장 폐쇄라는 어려움을 직면했지만, '팬 퍼스트'와 '신뢰 존중' 이라는 구단 핵심 가치 실현과 팬들에게 감동을 선사하겠다는 약속을 지키기 위해 연고지 내에서 홈 경기를 치르기로 의정부시와 협의했다.

의정부시는2024-2025시즌 대체 홈구장이었던 경민대학교가 가장 현실적인 대안이라 판단하고 경민대학교와 체육관 대관 논의를 진행했다. 경민대학교 역시 지난 시즌 KB배구단 홈 경기 유치를 통해 긍정적인 시너지 효과를 경험했으며, 학교 인지도 상승과 지역사회 기여의 성과를 높이 평가했다. 이러한 긍정적인 평가를 바탕으로 의정부시의 요청을 흔쾌히 받아들여 2025-2026시즌 KB배구단의 대체 홈 경기장으로 경민대학교 기념관을 제공하기로 했다.

KB배구단 관계자는 "의정부체육관 재개관이 미뤄져 홈 팬들에게 불편을 드리게 되어 죄송하다. 개막 일정에 맞춰 차질 없이 홈 경기를 준비하겠다"며, "대체 경기장을 물색해준 의정부시와 적극 협조해준 경민대학교에 감사하다"고 전했다.

경민대학교 관계자도 "KB배구단의 홈 경기를 다시 유치하게 되어 기쁘며, KB배구단이 2025-2026시즌에도 '경민불패' 신화를 이어나갈 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 약속했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

5.

'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

2.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

3.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

4.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

5.

'韓 역사상 최고 이적설' 손흥민(바르셀로나) 진심으로 아깝다...SON 대신 영입한 '맨유 금쪽이' 래시포드, 완전 영입 긍정적

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

2.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

3.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

4.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

5.

'韓 역사상 최고 이적설' 손흥민(바르셀로나) 진심으로 아깝다...SON 대신 영입한 '맨유 금쪽이' 래시포드, 완전 영입 긍정적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.