"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민…

[스포츠조선 김영록 기자] 의정부 KB손해보험 스타즈 배구단(이하 'KB 배구단')은 의정부체육관 보수 공사 지연으로 인해 2025-2026시즌 홈 경기를 경민대학교 기념관에서 치르기로 최종 결정했다고 1일 밝혔다.
의정부시는2024-2025시즌 대체 홈구장이었던 경민대학교가 가장 현실적인 대안이라 판단하고 경민대학교와 체육관 대관 논의를 진행했다. 경민대학교 역시 지난 시즌 KB배구단 홈 경기 유치를 통해 긍정적인 시너지 효과를 경험했으며, 학교 인지도 상승과 지역사회 기여의 성과를 높이 평가했다. 이러한 긍정적인 평가를 바탕으로 의정부시의 요청을 흔쾌히 받아들여 2025-2026시즌 KB배구단의 대체 홈 경기장으로 경민대학교 기념관을 제공하기로 했다.
KB배구단 관계자는 "의정부체육관 재개관이 미뤄져 홈 팬들에게 불편을 드리게 되어 죄송하다. 개막 일정에 맞춰 차질 없이 홈 경기를 준비하겠다"며, "대체 경기장을 물색해준 의정부시와 적극 협조해준 경민대학교에 감사하다"고 전했다.
