이렇게 예상 어려운 시즌 있을까?…챔프전 예상에 '난색', V리그 남자부 '절대 1강'은 없다

최종수정 2025-10-15 16:35

이렇게 예상 어려운 시즌 있을까?…챔프전 예상에 '난색', V리그 남자부…
15일 리베라호텔에서 열린 V리그 남자부 미디어데이, 6개 구단의 감독과 대표 선수들이 우? 트로피와 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.15/

[청담동=스포츠조선 이종서 기자] "답변이 어려운데요."

한국배구연맹(KOVO)은 15일 서울 청담동 리베라호텔에서 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 미디어데이를 진행했다. 이날 자리에는 7개 구단 사령탑 및 대표 선수, 외국인선수 혹은 아시아쿼터 선수가 참가했다.

다가오는 시즌을 앞두고 남자부는 활발하게 전력 이동이 이뤄졌다. KB손해보험은 FA 최대어인 아웃사이드 히터 임성진을 영입했다. 임성진을 보낸 한국전력은 삼성화재에서 FA 자격을 얻은 아웃사이드 히터 김정호와 계약했다. 또한 임성진의 보상선수로 리베로 정민수를 택했다. 부산에서 새롭게 출발하는 OK저축은행은 현대캐피탈과의 트레이드로 아포짓 스파이커 신호진을 보내고 아웃사이드 히터 전광인을 영입했다.

사령탑도 바뀌었다. 대한항공은 '브라질 명장' 헤난 달 조토 감독을 새롭게 선임했고, OK저축은행은 '봄배구 전도사' 신영철 감독이 지휘봉을 잡았다.

지난시즌에는 현대캐피탈이 대한항공의 통합 5연패를 저지하며 정상에 섰다. 그러나 각 사령탑에게 '정규시즌 1위팀 예상' 질문을 던지자 의견이 엇갈렸다. 현대캐피탈과 대한항공, 한국전력이 각각 두 표를 받았다. 나머지 한 표는 우리카드가 가지고 갔다.


이렇게 예상 어려운 시즌 있을까?…챔프전 예상에 '난색', V리그 남자부…
15일 리베라호텔에서 열린 V리그 남자부 미디어데이, 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 인사말을 하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.15/
스스로를 우승팀으로 뽑은 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "이번 시즌에도 지난 시즌과 마찬가지로 선수들이 잘해줄 거라고 생각해서 정규리그 1위로 꼽았다"고 했다. 헤난 달 조토 대한항공 감독 역시 "한 팀을 고르라고 해서 우리팀을 골랐다. 우리 선수들 한 명 한 명 진심으로 믿고 있고, 그 믿음이 강하다"고 밝혔다.

대한항공을 뽑은 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독은 "대한항공은 지난 5년간 4차례 우승을 했다. 현대캐피탈은 지난 시즌 한 차례 우승했다. 경험은 무시 못 한다. 두 팀 모두 강팀이지만, (경험이라는) 그런 배경으로 대한항공이 좋은 성적을 낼 거라고 본다. 그리고 우리가 두 팀을 깰 수 있다고 본다"고 반전의 각오를 다졌다.

모두가 챔피언결정전 진출을 열망했지만, '파트너'에 대해서는 말을 아꼈다. '디펜딩챔피언' 블랑 감독은 "이런 예상을 하는 게 시기상조인 거 같다. 선수단도 변화가 많아 정보가 필요하다. 다만, 여름 동안 KB손해보험이 전력 보강을 많이 해서 경쟁력이 있는 거 같다"고 이야기했다.


헤난 감독은 "V리그에 처음 왔는데 코치들에게 이번 시즌 강한 세 팀을 뽑아달라고 했다. 코치들이 공통된 답변을 못했다"라며 "그만큼 올 시즌 자체가 경쟁력이 있다는 거다. 어떤 팀이 어떻게 나올지 모르는데 그 자리(챔피언결정전)를 위해서 싸우겠다"고 말을 아꼈다.


이렇게 예상 어려운 시즌 있을까?…챔프전 예상에 '난색', V리그 남자부…
15일 리베라호텔에서 열린 V리그 남자부 미디어데이, 우리카드 아라우조와 김지한이 구호를 외치고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.15/

이렇게 예상 어려운 시즌 있을까?…챔프전 예상에 '난색', V리그 남자부…
15일 리베라호텔에서 열린 V리그 남자부 미디어데이, 한국전력 베논이 인사말을 하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.15/
팀 전력에 상당 부분 영향을 미칠 외국인 선수 중 경계 대상 선수로는 우리카드의 하파엘 아라우조와 한국전력 쉐론 베논 에반스가 꼽혔다. 현대캐피탈 신호진은 "에반스는 일본 리그에서 뛰기도 했고, 세계선수권에서도 강렬한 화력을 보여줬다"고 설명했다. 대한항공 카일 러셀은 "아라우조는 과거부터 알던 선수다. 좋은 모습을 보일 거 같다"고 기대했다.

진에어 2025~2026 V리그 남자부는 20일 수원체육관에서 열리는 한국전력과 우리카드의 경기로 막을 올린다. 18일 개막하는 여자부는 인천 삼산체육관에서 흥국생명과 정관장의 맞대결로 힘찬 시작을 알린다.
청담동=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경규, '약물 운전' 논란 후 심경 고백 "죽음을 생각할 수 있구나 싶어" ('남겨서')

2.

[일문일답] '다 이루어질지니' 수지 "촬영 때 송혜교 선배와 안 친해..견제하며 찍어 힘들었다"

3.

'불법 도박→100㎞ 만취 운전' 개그맨 이진호, 검찰 송치

4.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

5.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

야마모토 9이닝 7K 완투에 '눈치 보인' 오타니의 적시타! 원정서 NLCS 2연승 88.9% 잡다...LAD 5-1 밀워키

5.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

야마모토 9이닝 7K 완투에 '눈치 보인' 오타니의 적시타! 원정서 NLCS 2연승 88.9% 잡다...LAD 5-1 밀워키

5.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.