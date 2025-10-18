"내 목소리가 꿈에도 나온다고…" 이선우+알고리즘, 올시즌 정관장을 책임…

|
[인천=스포츠조선 김영록 기자] "올해는 이선우를 작정하고 키워보겠다. '알고리즘 배구'의 핵심 선수다."
그는 "개막전이란 생각을 할 필요 없다. 항상 해온 대로, 연습한대로 '평정심'을 갖고 뛰어주길 바란다"며 선수들을 독려했다.
정호영-박은진으로 이어지는 미들은 올해도 든든하다. 여기에 주전 아웃사이드히터로 이선우를 점찍었다. 확실하게 날개 공격력을 보강하겠다는 속내다. 향후 아시아쿼터 위파위가 복귀하면, 이선우가 좀더 편안하게 공격에 임할 수 있다.
그동안 여자배구 '강훈련'의 대명사였던 정관장이다. 하지만 올해는 전보다 연습량이 줄어들었다고. 고희진 감독은 "멤버가 바뀌지 않았나. 전에는 훈련으로 조직력만 가다듬으면 됐다. 지금은 선수들이 배구를 알아가면서 맞춰야한다"면서 "잘 되길 바란다. 그럼 선수들이 편해질 거다. 덜 힘들면서 이기는 것 아닌가. 올해는 선수들과 공감하면서 잘 해보겠다"고 설명했다.
주전 세터 염혜선, 백업 세터 김채나가 모두 부상중이다. 지난 시즌까지 현대건설에서 뛰었고, 지난 비시즌 방출됐다가 정관장이 영입한 최서현에게 정관장의 초반 구도가 달렸다.
"안 좋은 습관이나 의미없는 공격을 하지 않는게 가장 중요하다. 1구1구 그냥 넘겨줘선 안된다. 재수좋게 점수 낸다고 다가 아니다. 의미가 있는 배구를 해야한다."
인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com