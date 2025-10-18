김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]

최종수정 2025-10-18 18:15

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO

[인천=스포츠조선 김영록 기자] '배구황제' 김연경이 없어도 흥국생명은 '챔피언'이었다. 그 빈 자리를 메운 건 4년만에 한국 무대에 돌아온 외국인 선수 레베카 라셈이었다.

흥국생명은 18일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 여자부 개막전 정관장전에서 세트스코어 3대1(25-24, 25-16, 18-25, 25-19)로 이겼다.

한국 무대 데뷔전을 치른 요시하라 토모코 흥국생명 감독으로선 상쾌한 첫 승리였다. 반면 지난 시즌 챔피언결정전의 설욕을 다짐했던 정관장과 고희진 감독에겐 씁쓸한 시즌 스타트가 됐다. 리시브 불안에 발목을 잡힌데다, 크고 작은 범실로 허무하게 내준 점수들이 쌓여 패배로 이어졌다.


김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO
경기 후 김연경의 공식 은퇴식이 예정됐다. 지난해 정규시즌 1위를 확정지은 뒤, 챔프전 우승 후, KYK 인비테이셔널 등을 통해 여러차례 은퇴 소회를 밝혔지만, 이날은 V리그 선수로서 홈팬들에게 은퇴를 고하는 자리다.

경기전 만난 요시하라 감독은 "선수 구성을 두고 고민이 많다. 아직도 스타팅 멤버를 정하지 못했다. 그래도 홈에서 첫경기를 치르는게 다행"이라며 한숨을 쉬었다.

주전 세터 이고은, 아시아쿼터 피치 모두 부상으로 출전이 어려운 상황. 대신 새 외인 레베카에 대한 기대가 컸다. 요시하라 감독은 "높이(1m90)가 최대 강점이다. 파워가 붙으면 더 좋은 모습을 보여줄 것"이라며 "세터진은 우리 팀에서 가장 성장해야하는 파트다. 엄격하게, 때론 칭찬도 하면서 지도하고 있다"고 설명했다.

김연경에 대해선 "향상심과 리더십이 뛰어나 감독도 하려면 잘하겠지만, 아직 선수로 더 보고 싶은데"라며 솔직한 속내도 전했다.


김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO
신예 서채현이 세터, 지난 시즌 서베로로 뛰었던 박수연이 주전 리베로를 꿰찬 점이 눈길을 끌었다.


고희진 정관장 감독은 "지난 기억은 잊고 새로운 시즌을 준비했다"면서 "올시즌 '알고리즘 배구'를 보여드리려고 한다. 핵심 선수는 이선우다. 꿈에도 내 목소리가 들릴 만큼 따라다니면서 성장시키려고 노력했다"고 강조했다.

정호영-박은진-이선우로 이어지는 토종 선수진의 높이가 최대 강점이지만, 세밀함에 아쉬움이 있었다. 이선우의 파트너로는 박혜민이 나섰다. 부상으로 빠진 세터 염혜선의 자리를 지난시즌까지 현대건설에서 뛰었던 신예 최서현이 메운 점도 불안요소.


김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO
레베카는 지난 2021~2022시즌 이후 4년만의 한국 도전이다. 당시 한국계 미녀 외국인 선수로 이름을 날렸지만, '파워 부족'이란 지적 속 시즌 도중 퇴출된 바 있다.

이날은 완전히 달라진 모습. 1세트에만 10득점을 폭격하며 기선을 제압하는데 큰 공을 세웠고, 2세트까지 60%를 상회하는 고감도 공격력을 뽐냈다. 3세트부터 다소 텐션이 떨어졌지만, 4쿼터 막판 다시 끌어올리며 최종 28득점으로 팀 승리를 주도했다. 상대적으로 FA 이다현을 비롯한 국내 선수들의 활약이 조금 아쉬웠다.

정관장의 자네테도 25득점을 올리며 활약했지만 레베카에 묻혔다. 관심을 모은 이선우는 13득점을 올렸지만, 전반적으로 기대에 미치지 못했다.

1세트에서 흐름이 갈렸다. 레베카와 자네테가 각각 10득점씩 올리며 분위기를 끌어올렸다.

흥국생명은 박은진-이선우를 앞세운 정관장의 블로킹에 15-18까지 뒤졌다. 하지만 최은지의 득점과 상대 범실, 레베카의 연속 득점으로 19-18 뒤집기에 성공했다. 정관장의 맹추격에 22-22 동점을 허용했고, 레베카와 자네테의 맞대결 양상이 이어졌다. 하지만 24-24에서 정관장의 연속 범실로 첫 세트를 따냈다.


김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO
흥국생명은 2세트마저 싱겁게 따냈다. 서채현의 서브 에이스, 김수지의 속공, 레베카의 연속 득점이 터지며 12-9로 앞서나갔고, 김다솔의 연속 서브에이스에 문지윤의 블로킹으로 17-11까지 차이를 벌렸다. 이후 오히려 높이를 활용해 흥국생명이 2세트마저 이겼다.

3세트는 정관장의 반격. 박혜민이 공수에서 눈에 띄는 활약을 펼치며 분위기를 주도했고, 이선우-박은진-정호영으로 이어지는 높이가 흥국생명을 압박했다. 흥국생명은 13-17, 16-21로 밀리는 흐름을 따라잡지 못했다.

4세트 초반에도 정관장의 높이가 맹위를 떨쳤다. 하지만 흥국생명은 베테랑 최은지의 공수 활약을 앞세워 10-7로 뒤집었다.

정관장의 블로킹에 고전하는 와중에도 레베카가 다시 힘을 냈고, 정관장의 허무한 범실이 나오며 14-10, 21-15, 23-17로 격차를 벌렸다. 결국 세트 막판까지 흐름을 놓치지 않은 흥국생명이 승리를 완성했다.


김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭……
사진제공=KOVO

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"

2.

박지연, 신장 재이식 수술 후 건강식 챙기는 일상 "♥이수근이 매일 설거지"

3.

장새별, 부친상 5개월 만에 모친상..“착한 엄마 돌아가셨다”

4.

서동주, ADHD 고백 "집중력 없는데 어떻게 공부 잘하냐고…과몰입 덕" ('위라클')

5.

다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

스포츠 많이본뉴스
1.

두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

'162km' 한화 필승 카드 제대로 사고쳤다…KBO 역사를 바꾸다니

4.

폰세, 2회 충격의 3실점...안타 맞을 수는 있지만, 큰 경기 이런 플레이는 안 된다 [PO1 현장]

5.

6실점 굴욕보다 더 돋보인 건, 105개 던지고도 '더 던지겠다'...감독은 '절대 안돼' [PO1 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

'162km' 한화 필승 카드 제대로 사고쳤다…KBO 역사를 바꾸다니

4.

폰세, 2회 충격의 3실점...안타 맞을 수는 있지만, 큰 경기 이런 플레이는 안 된다 [PO1 현장]

5.

6실점 굴욕보다 더 돋보인 건, 105개 던지고도 '더 던지겠다'...감독은 '절대 안돼' [PO1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.