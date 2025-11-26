사령탑 자진사퇴 '약'됐나? 기업은행 7연패 탈출 → '목쉰' 여오현 감…

사령탑 자진사퇴 '약'됐나? 기업은행 7연패 탈출 → '목쉰' 여오현 감독대행 첫승…흥국생명에 셧아웃 완승
|
|
|사진제공=KOVO
|
|
|사진제공=KOVO
|
|
|사진제공=KOVO
[스포츠조선 김영록 기자] IBK기업은행이 김호철 전 감독의 자진사퇴 이후 맞이한 첫 경기에서 승리를 따내며 지긋지긋한 7연패를 끊어냈다. 여오현 기업은행 감독대행은 첫 승을 거뒀다.
기업은행은 26일 화성체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 흥국생명전에서 빅토리아(25득점)의 맹폭을 앞세워 세트스코어 3대0(25-23, 25-23, 25-22)으로 셧아웃 승리를 거뒀다.
이날 승리로 기업은행은 최근 7연패를 탈출, 올시즌 2승(8패)째를 올렸다. 특히 김호철 전 감독 사임 이후 첫 경기에서 연패를 끊어내며 여오현 감독대행에게 데뷔전 첫승을 선물했다.
패배한 흥국생명은 4승6패를 기록했다.
이날 기업은행은 빅토리아가 팀 공격을 리드하는 가운데 고비 때마다 육서영과 최정민이 뒤를 받치며 승리를 따냈다. 24-23에서 육서영의 한방으로 1세트를 따낸 기업은행은 2세트에도 육서영을 앞세워 세트 막판 승부를 뒤집었고, 24-23에서 다시한번 육서영이 점수를 따내며 기세를 올렸다.
|
|
|사진제공=KOVO
3세트 역시 기업은행의 차지였다. 세트 중반 빅토리아의 폭발력을 앞세워 15-10, 22-16으로 앞서나간 기업은행은 막판 6연속 실점으로 24-22까지 추격을 허용했지만, 킨켈라의 블로킹으로 경기를 마무리지었다. 흥국생명은 주포 레베카(12득점)의 부진이 아쉬웠다.
경기 후 여오현 감독대행은 경기 내내 어찌나 소리를 질렀던지 온통 쉰 목소리로 승리 인터뷰에 임했다. 선수 시절에도 쉰 목소리로 내지르는 환호가 트레이드마크였던 그다.
여오현 감독대행의 첫 승 소감은 "선수들에게 고맙다. 기분좋다"는 것. 작전타임에 선수들의 눈을 직시하며 맞춤형 지도를 하는데 대해선 "수비 자세에 대해 직접 동작을 보여주고자 했다"고 설명했다.
|
|
|사진제공=KOVO
이어 "수비, 연결, 커버 이런 상황에서 그냥 내주는 점수가 없었다. 우리팀이 못해서 지는 게 아니라, 잘하는데 매번 마무리가 부족했다"면서 "밝은 분위기를 만들어주고 싶었다. 신나게, 밝게 하라고 동기부여를 줬다(승리로 이어졌다)"고 강조했다.
사령탑으로서 펼치고 싶은 배구에 대해서는 "빠른 공수전환, 수비와 커버, 연결이 잘되는 팀을 만들고 싶다. 공격은 연결만 잘되면 잘 때릴 수 있다"고 덧붙였다.
"오늘 열심히 해줘서 고맙다. 잘했다. 오늘밤에 잘 쉬고, 또 즐겁게 훈련하자는 얘길 하고 싶다. 승리를 기다리셨던 팬분들께 더 즐겁고, 재미있는 배구를 보여드리겠다고 약속드린다."
|
|
|사진제공=KOVO
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
