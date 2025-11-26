'레오-신호진-허수봉 제대로 터졌다' 현대캐피탈, '알리 빠진' 우리카드 잡고 3연패 탈출 [장충 리뷰]

기사입력 2025-11-26 21:16


[장충=스포츠조선 이종서 기자] 현대캐피탈 스카이워커스가 3연패에서 탈출했다.

현대캐피탈은 26일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드 우리WON과의 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 2라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-23, 23-25, 25-18, 25-23)로 승리했다.

현대캐피탈은 3연패에서 탈출하며 5승4패 승점 16점으로 3위로 올라섰다. 우리카드는 2연승 기세를 잇지 못하고 시즌 전적 5승5패 승점 11점이 됐다.

우리카드는 대형 악재가 발생했다. 알리가 무릎 통증으로 이날 경기 나서지 못하게 됐다.

1세트는 비교적 팽팽하게 흘러갔다. 22-22에서 현대캐피탈 이시우가 서브에이스를 꽂아 넣으면서 흐름을 가지고 왔고, 이어 허수봉의 블로킹 득점까지 나왔다. 우리카드가 이상현의 블로킹으로 반전을 노렸지만, 결국 김진영의 속공으로 1세트는 현대캐피탈이 가지고 갔다.

2세트는 우리카드가 반격했다. 역시 후반까지 팽팽한 분위기가 이어졌다. 23-23에서 허수봉의 오픈이 아웃이 됐고, 우리카드가 아라우조의 퀵오픈으로 2세트 승리를 완성했다.

2세트를 내줬지만, 3세트 현대캐피탈이 압도했다. 초반부터 우리카드의 공격이 모두 코트를 벗어나면서 현대캐피탈의 득점이 올라갔다. 현대캐피탈은 신호진이 백어택을 성공한 뒤 블로킹 득점까지 하면서 점수를 벌려나갔다. 결국 22-18에서 바야르사이한과 허수봉의 연속 블로킹 득점으로 승리에 쐐기를 박았고, 3세트 승리를 가지고 왔다.

4세트 초반 우리카드가 분위기를 가지고 갔다. 아라우조와 김지한의 득점포가 터졌고, 현대캐피탈이 범실에 발목이 묵였다. 그러나 이내 신호진과 레오를 앞세운 공격에 균형을 맞췄다. 18-18에서 이시우의 서브 범실과 이시몬의 블로킹 득점으로 우리카드가 앞서 나가나 싶었지만, 김진영과 레오의 득점으로 다시 현대캐피탈이 동점을 만들었다. 결국 4세트도 세트 막바지에 희비가 갈렸다. 22-22에서 우리카드의 리시브가 흔들렸고, 결국 레오의 득점으로 나왔다. 이후 정태준이 김지한의 퀵오픈을 블로킹 득점으로 연결함녀서 24-22를 만들었고, 25점 고지를 먼저 밟으며 승리를 완성했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.