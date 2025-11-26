"알리 2~3주 이탈, 잘 싸워서 더 아쉽다"…초대형 악재→연승 종료, 그래도 희망은 봤다

기사입력 2025-11-26 22:02


"알리 2~3주 이탈, 잘 싸워서 더 아쉽다"…초대형 악재→연승 종료, …
사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON에 악재가 발생했다.

우리카드는 26일 서울 장충체육관에서열린 진에어 2025~2025 V-리그 남자부 현대캐피탈 스카이워커스와의 2라운드 경기에서 세트스코어 1대3으로 패배했다. 우리카드는 2연승을 마쳤다.

이날 우리카드는 알리가 경기에 나서지 못했다. 훈련 중 부상이 생긴 것. 그러나 3세트를 제외하고 매세트 접전을 펼치면서 현대캐피탈을 끈질기게 물고 늘어졌다. 이날 우리카드는 아라우조가 서브 3득점 블로킹 1득점 포함 20득점(공격성공률 42.11%)으로 활약했고, 김지한도 16득점(공격성공률 62.50%)로 좋은 모습을 보여줬다. 그러나 레오(30득점) 신호진(17득점) 허수봉(14득점)을 앞세운 현대캐피탈의 공격을 이겨내지 못했고, 결국 승점 획득에는 실패했다.

경기를 마친 뒤 파에스 감독은 "내가 생각하고 있는 배구는 우리는 알리의 팀이 아니고 한 팀이다. 누가 빼져서 졌다는 건 핑계다. 첫 세트는 너무 잘했다. 오히려 선수들이 잘하고 잇다는 사실에 놀랐을 수도 있다. 그 부분에서 우리 선수들의 믿음이 적었던 거 같다. 그래서 오늘 패배가 더 쓰고, 뼈아프다. 선수들이 뭉처서 잘해줬다. 더 잘해줄 수 있는데 더 아쉽다"고 했다.

알리의 몸 상태에 대해서는 "알리는 훈련 중에 사고에 가까운 일이 있었다. 무릎 연골판 밑에 있는 뼈 부분이 다쳤다. 2~3주 정도 공백이 있을 거 같다. 서둘러 복귀하기보다는 알리가 몸 상태에 이상이 없어야 하니 복귀 시점을 고민하고 있다"고 말했다.

''믿음이 부족했다'라는 부분에 대해서는 "첫 세트를 보면 잘하고 있는 와중에 토스 하나 이런 거에 미스가 나왔다. 2세트는 정말 중요했다. 잡고 잡히는 과정에서 우리가 이겼는데 그런 걸 하고 나서 선수들이 놀랐는지 3세트는 악몽 같았다. 범실이 연속으로 나와 힘들 수밖에 없었다. 상대는 주전이 다 나왔다. 우리가 다같이 싸워서 이길 수 있다는 생각을 얼마나 가졌는지, 그런 믿음이 부족했다. 한편으로는 잘해줘서 자랑스럽다. 잘했다고 이야기하고 싶다. 4번째 세트에서 범실이 연달아 나왔는데 그 부분은 쓰라리다"고 했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

청천벽력 소식! "굿바이 SON" 손흥민 내보낸 토트넘, 대형 사기당할 뻔..."SON 대체자 후보, 아무것도 못 하는 선수" 비판 쇄도

2.

정말 손흥민 파트너로 마음 먹을까...'563골 137도움' 21세기 최고 스트라이커, 튀르키예행 거절→HERE WE GO도 인정 "미래 고민"

3.

'2연승 분위기 탔는데' 우리카드, 악재 발생…"알리, 무릎 통증 결장"

4.

[ACLE 현장리뷰]'아! 말컹 골대강타' 풀 로테이션 울산, 태국 부리람과 0-0 무승부…이제 운명의 제주전에 올인!

5.

사령탑 자진사퇴 '약'됐나? 기업은행 7연패 탈출 → '목쉰' 여오현 감독대행 첫승…흥국생명에 셧아웃 완승

스포츠 많이본뉴스
1.

청천벽력 소식! "굿바이 SON" 손흥민 내보낸 토트넘, 대형 사기당할 뻔..."SON 대체자 후보, 아무것도 못 하는 선수" 비판 쇄도

2.

정말 손흥민 파트너로 마음 먹을까...'563골 137도움' 21세기 최고 스트라이커, 튀르키예행 거절→HERE WE GO도 인정 "미래 고민"

3.

'2연승 분위기 탔는데' 우리카드, 악재 발생…"알리, 무릎 통증 결장"

4.

[ACLE 현장리뷰]'아! 말컹 골대강타' 풀 로테이션 울산, 태국 부리람과 0-0 무승부…이제 운명의 제주전에 올인!

5.

사령탑 자진사퇴 '약'됐나? 기업은행 7연패 탈출 → '목쉰' 여오현 감독대행 첫승…흥국생명에 셧아웃 완승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.