"최선 다할테니 도와줘"…3연패 끝! 역대 최초 6000득점은 그렇게 탄…

"최선 다할테니 도와줘"…3연패 끝! 역대 최초 6000득점은 그렇게 탄생했다
|레오. 사진제공=KOVO
[장충=스포츠조선 이종서 기자] "기록이요? 일단 3연패에서 벗어나서 좋습니다."
현대캐피탈은 26일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드 우리WON과의 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 2라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-23, 23-25, 25-18, 25-23)로 승리했다.
지긋했던 연패 탈출이다. 지난 시즌 현대캐피탈은 연패없이 트레블(컵대회 정규리그 챔피언결정전 우승)을 달성했다.
우승 멤버에서 크게 달라진 건 없었지만, 올 시즌 출발은 유독 힘겨웠다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독도 "훈련의 문제는 아니다. 정확한 이유를 모르겠다"라며 "늘 최상위에 있고 싶은 의지를 보여달라고 했지만, 최근에는 그런 모습을 찾기 어려웠다"고 아쉬운 마음을 전하기도 했다.
26일 경기에서 현대캐피탈 선수단은 모처럼 '디펜딩챔피언'다운 경기력을 선보였다. 레오(30득점) 신호진(17득점) 허수봉(14득점)이 고른 활약을 펼치며 우리카드를 제압했다. 특히 접전의 상황에서 무너지지 않고, 집중력을 발휘하면서 승점 3점을 따내는데 성공했다.
경기를 마친 뒤 블랑 감독도 "쉽지 않은 경기였는데 승점 3점을 따냈다"고 했다.
'외인' 레오의 리더십 또한 빛났다. 득점이 필요한 순간마다 확실하게 점수를 내주면서 팀 승리를 이끌었다. 블랑 감독은 "해결사 역할을 해줬다"라며 흡족한 미소를 지었다.
|사진제공=KOVO
레오는 "3연패 이후 이야기를 많이 했다. 많은 압박감 속에서 경기를 했는데 선수들에게 '나도 최선을 다할테니 도와달라. 한 팀이 돼서 즐겁게 하자'고 했는데 좋은 결과가 됐다. 기술적으로 부족한 부분은 없었다. 똑같이 준비하고 마음을 강하게 먹자고 했는데 그게 좋은 결과가 됐다"고 미소를 지었다.
이날 레오는 공격득점 6000득점을 돌파했다. V-리그 최초의 기록. 그러나 레오는 기록에는 의미를 두지 않았다. 레오는 "기록을 세웠지만, 일단 3연패에서 벗어나서 더 좋다"고 이야기했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
