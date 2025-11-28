'실바 28득점 원맨쇼' GS칼텍스, 오랜만에 돌아온 홈에서 정관장에 '…

28일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스-정관장전. GS칼텍스 실바가 득점 후 환호하고 있다. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.28/
[장충=스포츠조선 김용 기자] 역시 홈이 좋아!
GS칼텍스가 오랜만에 홈에 돌아와 셧아웃 승리를 따냈다.
GS칼텍스는 28일 장충체육관에서 열린 2025~2026 진에어 V리그 여자부 정관장과의 경기에서 세트스코어 3대0(25-22, 25-22, 25-23)으로 완승을 거뒀다.
이날 승리로 GS칼텍스는 2연패에서 탈출, 5승5패 5할 승률을 맞추며 승점 16점으로 올라섰다. 정관장은 4승7패.
GS칼텍스는 지난 1일 도로공사전을 마지막으로 죽음의 원정 5연전을 떠났다. 광주-수원-화성-인천-김천을 오갔다. 그래도 첫 3경기에서 2승을 거둬 괜찮았지만 나머지 2경기를 내리 졌다. 그리고 오랜만에 홈에 돌아왔다. 이영택 감독은 "선수들이 충분히 쉬었고, 홈에서 좋은 경기를 할 것 같다"고 기대감을 드러냈다.
이 감독의 기대대로 GS칼텍스는 1세트부터 힘을 냈다. 팽팽한 흐름이었는데 10-9 GS칼텍스 리드 상황서 실바가 연속 3득점을 하며 점수차를 벌렸다. 정관장도 끈질기게 따라붙었다. 정호영의 맹활약으로 21-21 동점을 만들었지만, 그 잘하던 정호영이 치명적 범실을 저지르며 23-21이 됐다.
2세트는 실바가 처음부터 맹폭을 했다. 서브 에이스에 한혜진 행운의 득점까지 더해 점수차가 벌어졌다. 하지만 GS칼텍스의 연속 범실로 인해 경기는 다시 박빙이 됐고, 자네테의 블로킹으로 10-10 동점이 됐다. 기세를 탄 정관장은 박은진의 3연속 득점으로 16-14까지 달아났지만, 실바를 앞세운 GS칼텍스는 다시 균형을 맞췄다. 21-20으로 GS칼텍스가 앞서는 상황서, 실바가 재치 넘치는 구석 공략으로 점수차를 벌린 게 2세트 결정타였다. 정상적인 공격 상황이 아니었다.
3세트는 대역전극이었다. 정관장이 시작하자마자 5-0까지 앞서나갔다. 하지만 GS칼텍스가 1, 2세트 기세로 접전을 만들었다.
실바의 원맨쇼로 승기를 잡은 GS칼텍스는 세트 마지막 권민지가 승리를 확정짓는 블로킹과 스파이크 득점으로 경기를 끝냈다.
이날의 영웅 실바는 혼자 28득점을 기록하며 경기를 끌어갔다. GS칼텍스는 실바 외 두자릿수 득점을 한 선수가 없었다. 정관장은 자네테(19득점) 이선우(11득점) 박은진(10득점) 등이 고르게 활약했으나, 실바의 파괴력을 막지 못하며 무릎을 꿇었다.