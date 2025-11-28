통한의 셧아웃패, 하지만 고희진 감독은 "기 죽지 마라. 기다리고 도와주겠다" [장충 현장]

기사입력 2025-11-28 22:07


통한의 셧아웃패, 하지만 고희진 감독은 "기 죽지 마라. 기다리고 도와주…
28일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스-정관장전. 정관장 고희진 감독이 선수들을 독려하고 있다. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.28/

[장충=스포츠조선 김용 기자] "선수들 기 죽지 마라. 기다리고 도와주겠다."

정관장 고희진 감독이 셧아웃 패배에 아쉬움을 드러냈다.

정관장은 28일 장충체육관에서 열린 GS칼텍스와의 원정 경기에서 세트스코어 0대3으로 완패했다. 4승6패 승점 10점으로 이날 승리했어야 중위권 싸움에 가담할 수 있었던 정관장은 승점 사냥에 실패하며 승점 16점으로 달아나는 GS칼텍스를 지켜봐야 했다.

정관장은 아시아쿼터 위파위 부재와 주전 세터 염혜선의 이탈로 힘든 시즌 초반을 보내고 있지만, 아시아쿼터가 없는 건 GS칼텍스도 마찬가지였다. 하지만 전체적 힘 싸움에서 GS칼텍스에 밀렸다. 결국은 외국인 선수와 세터 차이였다. GS칼텍스는 실바에게 집중적인 공격을 시키며 포인트를 쌓았고, 정관장은 자네테가 압도적인 모습을 보여주지 못했다. 또 신예 세터 최서현이 열심히 잘했지만, 승부처에서 고비를 넘기지 못하는 모습이었다.

고 감독은 경기 후 최서현에 대한 질문에 "시합을 많이 못 뛰던 선수가 시합에 나가면 겪는 현상이다. 상대가 나를 읽고 있다는 느낌을 받을 것"이라고 말하며 "선수들이 성장하려면 시간이 필요하다. 기다려줘야 한다. 젊은 선수가 기 죽고, 주눅들면 안 된다. 성장의 자양분이라고 생각해야 한다. 이겨낼 수 있게 옆에서 도와줘야 한다"고 밝혔다.

정관장은 올시즌 원정 전패다. 고 감독은 "홈, 원정을 떠나 전력이 좋은 상황이 아니다. 우리가 이긴 경기는 선수들 모두가 잘 했을 때다. 아무래도 경험이 적어 2라운드에 오니 힘에 떨어지는 선수들도 있다. 풀타임을 안 뛰어봐서 그렇다. 또 지는 경기가 많으니 안 될 때 우왕좌왕하기도 한다. 감독 입장에서는 빨리 잘 했으면 하지만 기다려야 한다. 정면 돌파를 해보겠다. 승리보다 선수들이 경기력을 되찾을 수 있게끔 도와주겠다"고 강조했다.


장충=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')

2.

함은정, ♥결혼 앞두고 얼굴 확 달라졌다 "후면 마사지 받고 부기 싹 빠져"

3.

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

4.

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"

5.

'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되고 싶다"

스포츠 많이본뉴스
1.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

2.

"결혼 도와준 구단에 감사" 이병규 롯데 코치, 평생 함께할 '짝' 찾았다…12월의 '품절남'

3.

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]

4.

안현민, 최원준, 김현수 유탄은 어떻게 할 수가 없다...'우승 반지' 창단 멤버, 눈물의 방출

5.

새 규정 도입 → 바이오메카닉스 → 팬친화 마케팅까지…10개 구단 본격 소통, 윈터미팅 성료

스포츠 많이본뉴스
1.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

2.

"결혼 도와준 구단에 감사" 이병규 롯데 코치, 평생 함께할 '짝' 찾았다…12월의 '품절남'

3.

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]

4.

안현민, 최원준, 김현수 유탄은 어떻게 할 수가 없다...'우승 반지' 창단 멤버, 눈물의 방출

5.

새 규정 도입 → 바이오메카닉스 → 팬친화 마케팅까지…10개 구단 본격 소통, 윈터미팅 성료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.