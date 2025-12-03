"위기이자 기회" 5연패 외나무다리에서 만난 배구명가+디펜딩챔피언…"1번…

|
[천안=스포츠조선 김영록 기자] "지금 1라운드보다도 경기력이 떨어져있다. 결국 팀 분위기를 좋게 만들기 위해선 1번의 승리가 중요하다."
삼성화재는 올시즌 단 2승(7패)에 그치고 있다. 특히 2라운드 들어 전패, 5연패 수렁에 빠져있다.
미들블로커 김준우도 지난 시즌의 센세이셔널한 모습을 보여주지 못하고 있다. 그나마 비시즌에 영입했던 송명근은 부상으로 시즌아웃됐다. 그나마 김우진이 올시즌 주전으로 거듭났고, 신인 이우진이 가세한 정도다.
최근에는 조국기-이상욱의 투 리베로 체제를 쓰고 있다. 김상우 감독은 "서브리시브나 효율 면에서 더 좋은 선수가 리시브, 수비반경이 넓은 선수가 수비 담당으로 나간다. 디그와 리시브, 서로의 강점이 조금 다르다"고 했다.
"OK저축은행전에서도 잘했는데 매세트 고비를 넘지 못하더라. 선수들과 많은 시간을 보냈다. 훈련도 하고, 미팅도 많이 했다"면서 "좀더 간절함을 가져야한다. 충분히 붙어볼만한 전력이라고 생각한다. 선수들이 패배가 쌓아다보니 자신감이 많이 떨어져있다."
결국 분위기를 바꾸기 위해선 승리 뿐이다. 김상우 감독은 "결국 이기는 것 뿐이다. 현대캐피탈이든 누구든, 한번 잡기만 하면 분위기가 올라올 거라 생각한다. 그렇게 생각하자면 꼭 오늘 상대가 현대캐피탈이라서가 아니라, 매경기가 우리에겐 위기이자 기회"라고 강조했다.
천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com