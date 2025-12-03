"위기이자 기회" 5연패 외나무다리에서 만난 배구명가+디펜딩챔피언…"1번…

"위기이자 기회" 5연패 외나무다리에서 만난 배구명가+디펜딩챔피언…"1번의 승리가 중요해" [천안브리핑]

기사입력 2025-12-03 19:03


28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 아히, 도산지가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/

12일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 대한항공과 삼성화재의 경기. 작전 지시를 내리는 삼성화재 김상우 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.12/

[천안=스포츠조선 김영록 기자] "지금 1라운드보다도 경기력이 떨어져있다. 결국 팀 분위기를 좋게 만들기 위해선 1번의 승리가 중요하다."

김상우 삼성화재 감독이 모처럼의 배구명가 더비에 대해 결연한 출사표를 내놓았다.

삼성화재는 3일 천안 유관순체육관에서 진에어 2025~2026시즌 V리그 현대캐피탈전을 치른다.

삼성화재는 올시즌 단 2승(7패)에 그치고 있다. 특히 2라운드 들어 전패, 5연패 수렁에 빠져있다.

더 큰 문제는 이렇다할 돌파구가 보이지 않는다는 점이다. 외국인 선수 아히는 득점 1위를 다툴만큼 자신의 역할을 다해주고 있다.

도산지-노재욱의 세터진이 흔들리는 게 문제다. 우선 이날 선발 세터로는 도산지가 뛴다.

미들블로커 김준우도 지난 시즌의 센세이셔널한 모습을 보여주지 못하고 있다. 그나마 비시즌에 영입했던 송명근은 부상으로 시즌아웃됐다. 그나마 김우진이 올시즌 주전으로 거듭났고, 신인 이우진이 가세한 정도다.

최근에는 조국기-이상욱의 투 리베로 체제를 쓰고 있다. 김상우 감독은 "서브리시브나 효율 면에서 더 좋은 선수가 리시브, 수비반경이 넓은 선수가 수비 담당으로 나간다. 디그와 리시브, 서로의 강점이 조금 다르다"고 했다.


"OK저축은행전에서도 잘했는데 매세트 고비를 넘지 못하더라. 선수들과 많은 시간을 보냈다. 훈련도 하고, 미팅도 많이 했다"면서 "좀더 간절함을 가져야한다. 충분히 붙어볼만한 전력이라고 생각한다. 선수들이 패배가 쌓아다보니 자신감이 많이 떨어져있다."

결국 분위기를 바꾸기 위해선 승리 뿐이다. 김상우 감독은 "결국 이기는 것 뿐이다. 현대캐피탈이든 누구든, 한번 잡기만 하면 분위기가 올라올 거라 생각한다. 그렇게 생각하자면 꼭 오늘 상대가 현대캐피탈이라서가 아니라, 매경기가 우리에겐 위기이자 기회"라고 강조했다.


천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

