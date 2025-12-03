'0:2→3:2' 레베카 '원톱' 흥국생명, '절대 1강' 도로공사 11…

'0:2→3:2' 레베카 '원톱' 흥국생명, '절대 1강' 도로공사 11연승 저지[인천 리뷰]

기사입력 2025-12-03 21:37


3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 흥국생명 레베카가 득점 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 흥국생명 피치가 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 흥국생명 정윤주가 공격하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

[인천=스포츠조선 권인하 기자]레베카 '원톱'의 흥국생명이 '절대 1강' 한국도로공사에 역전승을 거두고 10연승을 끝냈다.

흥국생명은 3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 도로공사와의 홈경기서 세트스코어 3대2(21-25, 18-25, 25-20, 25-19, 18-16)로 역전승을 거뒀다.

6승6패를 거둔 흥국생명은 승점 3점을 추가해 19점으로 2위 현대건설(20점)에 이어 3위로 2라운드를 마쳤다.

개막전 패배 후 10연승을 달리던 도로공사는 1,2세트를 따내며 쉽게 11연승을 따내는 듯 했지만 내리 3,4,5세트를 내주며 11연승이 좌절됐다. 10승2패가 됐지만 승점 29점으로 1위를 유지했다.

1세트에 도로공사가 여유있게 승리하는가 했다가 흥국생명에게 역전패를 당할뻔했다. 초반 모마와 강소휘 이지윤 등의 공격이 순조롭게 이어지며 11-5, 6점차까지 앞섰지만 흥국생명이 레베카의 연속 공격에 상대 범실, 피치의 서브 에이스 등으로 단숨에 16-13으로 역전을 했다. 그러나 도로공사는 김세빈의 속공과 이윤정의 서브에이스 등으로 16-16 동점을 만든 뒤 16-18에서 김세빈의 공격과 상대 범실, 강소휘의 블로킹 2개와 이예은의 서브 에이스 등을 묶어단숨에 22-18로 역전했고, 기세를 이어가 25-21로 1세트를 따냈다.

도로공사는 2세트에선 흥국생명을 압도했다. 8-8 동점에서 김세인 모마 강소휘 이지윤 등의 활약과 상대 범실로 16-9로 순식간에 점수차가 벌어졌고 그 차이는 좁혀지지 않고 25-18로 끝냈다.

3세트는 흥국생명의 페이스. 초반부터 앞서나간 흥국생명은 중반까지도 레베카를 중심으로 13-7까지 리드했다.

레베카의 백어택에 이다현의 블로킹으로 17-9까지 앞서면서 승기를 잡았다. 도로공사가 강소휘를 앞세워 19-23, 4점차까지 따라붙었지만 레베카의 백어택이 성공하며 24-19를 만들었고 이다현이 강소휘의 스파이크를 막아내며 3세트를 따냈다.


3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 모마가 공격하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 강소휘, 이지윤, 이윤정 세터가 득점 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 이지윤이 공격하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

하지만 4세트에 도로공사가 모마와 김세인을 앞세워 앞서나갔다. 그러나 흥국생명이 레베카와 정윤주가 추격을 했고 15-17에서 김수지의 이동 공격과 김다은의 스파이크로 17-17 동점을 만들더니 피치가 연달아 김세빈과 김세인의 공격을 연달아 막아 역전을 했고 김수지의 서브 에이스까지 더해져 20-17로 앞섰다. 모마의 백어택과 김다은의 공격 범실로 도로공사가 다시 1점차로 쫓았지만 흥국생명은 모마의 공격 범실과 피치의 다이렉트 공격, 레베카의 스파이크로 23-19로 승기를 잡았다. 모마의 공격범실, 피치의 다이렉트 공격으로 25-19로 4세트까지 잡아내며 승부를 5세트까지 밀었다.

3세트 승리에 4세트 역전승을 한 흥국생명이 5세트도 주도했다. 초반 8-3으로 크게 앞선 흥국생명이 역전승을 하는 듯했다. 하지만 도로공사는 '절대 1강'답게 모마를 앞세워 기어이 10-10 동점을 만들었다. 모마의 터치아웃으로 기어이 11-10 역전. 이어 김다은의 서브 에이스로 12-10으로 2점차를 만들었다. 그러자 흥국생명도 피치의 속공과 김다은의 스파이크로 12-12 동점을 만들었다.

김세인의 스파이크, 피치의 속공으로 13-13. 모마의 공격이 터치아웃이 되며 14-13이 됐지만 피치의 속공이 성공하며 결국 14-14 듀스가 됐다.

계속 1점씩 주고 받는 듀스 끝에 흥국생명이 정윤주와 김다은의 연속 공격 성공으로 18-16으로 끝내고 대어를 낚았다.

흥국생명은 레베카가 31득점으로 혼자 고군분투했고 피치가 16점으로 뒤를 받쳤다, 정윤주가 10점, 김다은이 9점, 이다현이 6점을 더했다.

도로공사는 모마가 양팀 최다인 32점을 올렸고, 강소휘가 18점을 더했고, 김세인도 10점, 김세빈 8점, 이지윤 6점으로 활약했으나 충격적인 2대3 역전패로 연승행진이 멈췄다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

