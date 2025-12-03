'0:2→3:2' 레베카 '원톱' 흥국생명, '절대 1강' 도로공사 11…

흥국생명은 3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 도로공사와의 홈경기서 세트스코어 3대2(21-25, 18-25, 25-20, 25-19, 18-16)로 역전승을 거뒀다.
6승6패를 거둔 흥국생명은 승점 3점을 추가해 19점으로 2위 현대건설(20점)에 이어 3위로 2라운드를 마쳤다.
개막전 패배 후 10연승을 달리던 도로공사는 1,2세트를 따내며 쉽게 11연승을 따내는 듯 했지만 내리 3,4,5세트를 내주며 11연승이 좌절됐다. 10승2패가 됐지만 승점 29점으로 1위를 유지했다.
1세트에 도로공사가 여유있게 승리하는가 했다가 흥국생명에게 역전패를 당할뻔했다. 초반 모마와 강소휘 이지윤 등의 공격이 순조롭게 이어지며 11-5, 6점차까지 앞섰지만 흥국생명이 레베카의 연속 공격에 상대 범실, 피치의 서브 에이스 등으로 단숨에 16-13으로 역전을 했다. 그러나 도로공사는 김세빈의 속공과 이윤정의 서브에이스 등으로 16-16 동점을 만든 뒤 16-18에서 김세빈의 공격과 상대 범실, 강소휘의 블로킹 2개와 이예은의 서브 에이스 등을 묶어단숨에 22-18로 역전했고, 기세를 이어가 25-21로 1세트를 따냈다.
도로공사는 2세트에선 흥국생명을 압도했다. 8-8 동점에서 김세인 모마 강소휘 이지윤 등의 활약과 상대 범실로 16-9로 순식간에 점수차가 벌어졌고 그 차이는 좁혀지지 않고 25-18로 끝냈다.
3세트는 흥국생명의 페이스. 초반부터 앞서나간 흥국생명은 중반까지도 레베카를 중심으로 13-7까지 리드했다.
3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 모마가 공격하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/
3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 강소휘, 이지윤, 이윤정 세터가 득점 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/
3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 이지윤이 공격하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/
하지만 4세트에 도로공사가 모마와 김세인을 앞세워 앞서나갔다. 그러나 흥국생명이 레베카와 정윤주가 추격을 했고 15-17에서 김수지의 이동 공격과 김다은의 스파이크로 17-17 동점을 만들더니 피치가 연달아 김세빈과 김세인의 공격을 연달아 막아 역전을 했고 김수지의 서브 에이스까지 더해져 20-17로 앞섰다. 모마의 백어택과 김다은의 공격 범실로 도로공사가 다시 1점차로 쫓았지만 흥국생명은 모마의 공격 범실과 피치의 다이렉트 공격, 레베카의 스파이크로 23-19로 승기를 잡았다. 모마의 공격범실, 피치의 다이렉트 공격으로 25-19로 4세트까지 잡아내며 승부를 5세트까지 밀었다.
3세트 승리에 4세트 역전승을 한 흥국생명이 5세트도 주도했다. 초반 8-3으로 크게 앞선 흥국생명이 역전승을 하는 듯했다. 하지만 도로공사는 '절대 1강'답게 모마를 앞세워 기어이 10-10 동점을 만들었다. 모마의 터치아웃으로 기어이 11-10 역전. 이어 김다은의 서브 에이스로 12-10으로 2점차를 만들었다. 그러자 흥국생명도 피치의 속공과 김다은의 스파이크로 12-12 동점을 만들었다.
김세인의 스파이크, 피치의 속공으로 13-13. 모마의 공격이 터치아웃이 되며 14-13이 됐지만 피치의 속공이 성공하며 결국 14-14 듀스가 됐다.
계속 1점씩 주고 받는 듀스 끝에 흥국생명이 정윤주와 김다은의 연속 공격 성공으로 18-16으로 끝내고 대어를 낚았다.
흥국생명은 레베카가 31득점으로 혼자 고군분투했고 피치가 16점으로 뒤를 받쳤다, 정윤주가 10점, 김다은이 9점, 이다현이 6점을 더했다.