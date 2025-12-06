'이럴수가' 동시에 감기 몸살, 구토로 이탈이라니…'2위 싸움 치열한데' 이런 변수 생기다니
|
|
|22일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 우리카드의 경기. KB손해보험 황택의가 득점 후 환호하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.22/
[천안=스포츠조선 김민경 기자] "경기를 뛸 수 없는 컨디션이라 경기에 합류하지 못했다."
KB손해보험은 6일 천안유관순체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그' 남자부 현대캐피탈과 3라운드 첫 경기에서 세트스코어 0대3(19-25, 21-25, 25-27)로 완패했다. 2위 사수를 노리던 KB손해보험은 시즌 성적 7승6패, 승점 21점에 그쳐 3위로 내려앉았고, 현대캐피탈은 7승5패, 승점 23점을 기록해 2위로 올라섰다.
KB손해보험은 올 시즌 현대캐피탈을 괴롭힌 난적이었다. 1라운드와 2라운드 모두 풀세트 접전을 펼치면서 1승1패를 기록했다. 그래서 3라운드 경기가 여러모로 중요했는데, 단 한 세트도 챙기지 못하고 고개를 숙였다.
왜 이토록 무기력했을까. 전력에 아주 큰 변수가 생겼다. 주전 세터 황택의와 2번 세터 이현승이 나란히 이탈한 것. 황택의는 감기 몸살, 이현승은 전날 점심 식사 후 구토 및 몸살이 심해 이날 경기에 나설 수 없었다.
레오나르도 아폰소 KB손해보험 감독은 경기 후 황택의를 왜 제외했는지 묻자 "황택의뿐만 아니라 이현승도 천안에 오지 못했다. 이현승은 어제(5일) 점심 식사 후 구토 및 몸살 증상이 심했고, 황택의도 감기 몸살로 경기에 뛸 수 없는 컨디션이라 합류하지 못했다"고 설명했다.
대신 올해 프로 4년차가 된 신승훈이 투입됐다. 군 공백으로 무려 1년 9개월여 만에 코트에 섰는데, 신승훈은 갑작스러운 상황에도 나름대로 자기 기량을 보여줬다.
|
|
|25일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공-KB손해보험전. KB손해보험 황택의가 토스하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.25/
아폰소 감독은 신승훈과 관련해 "놀라웠다. 놀랍게 잘해줬다. 불편한 상황에 투입됐는데도 최고의 모습을 코트에서 보여주려 했다. 현대캐피탈이라는 강팀을 상대로 본인 모습을 보여준 게 인상적이었다. A팀 선수들과 그동안 호흡을 많이 맞추진 못했지만, 좋은 모습을 보여줬다. 백토스 등 기술적인 문제는 조금 있었어도 태도는 칭찬할 만했다"고 박수를 보냈다.
|
|
|30일 의정부 경민대체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 OK저축은행의 경기, KB손해보험 임성진과 이현승이 웜업존에서 경기를 지켜보고 있다. 의정부=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.30/
현대캐피탈은 상대 핵심 세터 2명이 동시에 이탈한 빈팀을 놓치지 않고 확실하게 제압했다.
현대캐피탈 허수봉은 "3대0 승리는 예상하지 못했다. 경기 전에 세터진이 아파서 못 왔다고 해서 우리 플레이를 하면 충분히 우리 경기력이 나올 것이라고 생각했다. 상대 세터가 없다고 방심하지 말자고 이야기했다"고 밝혔다.
KB손해보험은 사흘 뒤인 9일 부산에서 OK저축은행과 원정 경기를 연달아 치른다. 이틀 안에 두 세터 모두 건강을 회복하는 게 중요하다.
아폰소 감독은 "황택의가 다음 경기에 바로 출전할지는 확인해 봐야 안다. 어제(5일)는 훈련에 참여해서 정상적으로 했는데, 저녁을 먹고 휴식을 취하는 중에 몸 상태가 안 좋아졌다고 들어서 지켜봐야 할 듯하다. 부산 원정이 바로 있어서 긴 여정이 될 것 같다"고 한숨을 내쉬었다.
|
|
|2일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 한국전력의 경기. KB손해보험 세터 황택의가 토스를 올리가 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.02/
천안=김민경기자 rina1130@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.