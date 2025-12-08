'부산 팬들에게 더 가까이 가겠습니다' OK저축은행, 부산 시민 티켓 할…

'부산 팬들에게 더 가까이 가겠습니다' OK저축은행, 부산 시민 티켓 할인 이벤트

OK저축은행 읏맨 프로배구단은 12월 한 달 동안 부산 지역 팬들의 성원에 보답하기 위한 '부산 시민 감사제' 티켓 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 부산 16개 구·군을 네 개 권역으로 나누어 각 경기일마다 해당 행정구 거주자에게 좌석 50% 할인 혜택을 제공하는 지역 밀착형 이벤트다.

할인이 적용되는 좌석은 2층 '진짜가존', '진짜다존'과 3층 '기웃존', '니웃존' 이며 온라인 예매는 한국배구연맹(KOVO) 공식 예매처에서 경기일 기준 5일 전 오전 11시부터 가능하다. 현장 구매 시에는 주민등록증 등 주소 확인이 가능한 신분증을 제시해야 하며 온라인 예매자도 현장에서 행정구역 증빙 후 티켓 수령이 가능하다.

9일 열리는 KB손해보험전에는 사하구·사상구·북구 주민들 대상으로 처음 할인 혜택을 제공하며 12일 경기에는 서구·중구·동구·영도구가 할인 대상이다. 17일 경기에는 진구·남구·연제구·동래구, 30일 경기에는 수영구·해운대구·금정구·기장군 주민들이 혜택을 받을 수 있다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 "이번 이벤트를 통해 연고 이전 첫 시즌부터 많은 사랑을 보내주고 계신 부산 팬들에게 보답하는 시간이 됐으면 한다. 부산 지역뿐만 아니라 경남권 지역에서도 많이 찾아주고 계신다. 경남권 팬들도 함께 즐길 수 있는 행사로 점차 확대해 더 많은 팬이 함께할 수 있도록 준비하겠다고 밝혔다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.