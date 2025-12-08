'부산 팬들에게 더 가까이 가겠습니다' OK저축은행, 부산 시민 티켓 할…

|
OK저축은행 읏맨 프로배구단은 12월 한 달 동안 부산 지역 팬들의 성원에 보답하기 위한 '부산 시민 감사제' 티켓 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
9일 열리는 KB손해보험전에는 사하구·사상구·북구 주민들 대상으로 처음 할인 혜택을 제공하며 12일 경기에는 서구·중구·동구·영도구가 할인 대상이다. 17일 경기에는 진구·남구·연제구·동래구, 30일 경기에는 수영구·해운대구·금정구·기장군 주민들이 혜택을 받을 수 있다.
기사입력 2025-12-08 22:24
|
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"2026시즌,K리그1에 수원은 없다" '싸박 침묵'수원FC,부천에 2-3패,1-2차 합산 2-4패...5시즌만의 강등 '눈물'...제주-부천 더비 성사[K리그 승강플레이오프 2차전]
"2026시즌,K리그1에 수원은 없다" '싸박 침묵'수원FC,부천에 2-3패,1-2차 합산 2-4패...5시즌만의 강등 '눈물'...제주-부천 더비 성사[K리그 승강플레이오프 2차전]