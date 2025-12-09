'3연승' + 단독 2위 체제 → 강성형 현대건설 감독 "김희진 블로킹 타이밍 잘 잡았다"
|9일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 페퍼저축은행의 경기. 현대건설 김희진이 페퍼저축은행이한비의 공격을 막아낸 후 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.09/
|9일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 페퍼저축은행의 경기. 현대건설 김희진과 나현수가 페퍼저축은행 고예림의 공격을 막아내고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.09/
[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 현대건설이 3연승을 달렸다. 페퍼저축은행은 5연패다.
현대건설은 9일 수원체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 3라운드서 페퍼저축은행을 세트스코어 3대1(25-18, 21-25, 25-18, 25-20)로 제압했다. 김희진이 블로킹을 5개나 잡아내며 힘을 보탰다.
현대건설은 8승 6패 승점 26점을 획득했다. 단독 2위 자리를 굳게 지켰다. 3위 GS칼텍스와 승점을 7점으로 벌렸다.
경기 후 강성형 현대건설 감독은 "이예림이 들어가면서 패턴이나 이런 것들이 조금 바뀌었다. 수비에 안정감을 가지지만 블로킹 높이는 어쩔 수 없다. 예림이가 그래도 두 경기 나가면서 정지윤 선수 부담감을 안 느끼게 잘해줬다"고 칭찬했다.
김희진의 블로킹도 칭찬했다. 강성형 감독은 "우리가 페퍼저축은행 시마무라나 조이 쪽에서 어려움이 있었다. 김희진과 양효진 가운데에서 역할 좋았다. 수비와 유효블로킹을 잘해줬다. 전체적으로 자기 역할 잘해줬다"며 만족감을 나타냈다.
수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
