박철우 매직 실화냐? '거함' 대한항공 완파→2연승, '부상병동' 대한항공 3연패 수렁, 선두유지 빨간불

우리카드는 8일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 4라운드 대한항공과의 홈경기에서 3대0(25-23, 25-22,25-22) 완승을 거뒀다.
박철우 감독대행이 팀을 맡은 뒤 4연패를 끊고 2연승을 거둔 우리카드는 8승12패, 승점 3점을 보태 24점으로 5위 OK저축은행(28점)을 4점 차로 추격했다. 정지석 임재영 등 주요선수 부상 여파로 경기력이 뚝 떨어진 대한항공은 3연패로 14승6패 승점 41점에 머물며 선두자리를 위협받게 됐다. 1경기 덜 치른 2위 현대캐피탈과는 단 3점 차 불안한 선두다.
지난달 30일 마우리시오 파에스 감독의 사임으로 감독대행을 맡은 박철우 대행은 리더십을 발휘하며 새해 들어 전혀 다른 팀으로 만들었다. 2일 부산 OK저축은행전 3-2 역전승에 이어 이날 1위 대한항공까지 완파하는 기염을 토했다.
박찰우 감독은 불완전 전력의 대한항공을 상대로 강서브를 주문했다. 전략은 멋지게 통했다.1세트 알리와 아라우조의 스파이크 서브로 상대 리시브 라인을 흔들며 흐름을 잡았다. 21-21에서 알리의 득점에 이어 박진우가 임동혁의 공격을 차단하며 승기를 가져왔다.
우리카드는 2세트 12-12에서 알리를 앞세워 연속 3점을 올렸다. 아라우조가 점수 차를 벌렸고, 박진우의 블로킹, 알리의 서브 에이스로 리드를 지켰다.
흐름을 탄 우리카드는 3세트를 5-1로 앞서며 완승 기대감을 높였다. 알리, 아라우조 의 강서브로 상대 범실을 유도하며 점수 차를 유지했다. 알리가 상대 추격 흐름 마다 백어택과 블로킹으로 기세를 꺾었다.
우리카드는 아라우조가 블로킹 2개, 서브 에이스 2개 포함, 2득점으로 , 알리가 서브 에이스 3개를 포함 17득점을 올리며 완승을 이끌었다. 박진우는 블로킹 4개를 성공시켰다.
대한항공은 러셀이 24점을 올리며 나홀로 분전했으나 연패를 막기엔 국내 선수들의 지원이 부족했다.
우리카드는 오는 11일 홈에서 KB손해보험을 상대로 3연승에 도전한다. 대한항공은 13일 홈에서 OK저축은행을 상대로 연패탈출에 나선다.