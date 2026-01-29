남녀 언더독의 동시반란, 미쳤다! '패패승승승' 봄배구 희망 살린 괴력의 실바, 그리고 베논[리뷰]

기사입력 2026-01-29 22:04


29일 장충체육관에서 열린 V리그 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 실바가 득점을 성공하며 환호하고 있다. 장충체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.29/

[스포츠조선 정현석 기자]한편의 드라마 같은 언더독의 반란이었다.

V리그 남자부 한국전력과 여자부 GS칼텍스가 5세트까지 가는 접전 끝에 '패패승승승'의 짜릿한 리버스스윕으로 상위권 팀들을 나란히 잡았다.

한국전력은 29일 경기도 수원체육관에서 열린 현대캐피탈과 진에어 2025~2026 V리그 남자부 5라운드 경기에서 세트 스코어 3대2(18-25 18-25 27-25 25-23 15-9)로 승리했다. 선두 현대캐피탈의 4연승을 저지한 한국전력은 14승11패, 승점 2점을 보태 40점으로 KB손해보험(승점 39)을 끌어내리고 3위에 올랐다. 선두 현대캐피탈은 1점을 추가해 승점 48점으로 2위 대한항공(승점 45)과 차이를 3점으로 벌린 데 만족해야 했다.

0-2로 뒤진 3세트 듀스 접전 끝에 3세트를 가져오며 기사회생한 한국전력은 베논의 화력을 앞세워 집중력이 흐트러진 현대캐피탈을 공략하며 승부를 5세트로 끌고갔다. 베논의 연속 득점으로 5-1까지 벌리며 기선제압에 성공한 한국전력은 신영석 박승수 무사웰 서재덕의 고른 공격으로 10점을 넘겨 상대를 압박한 뒤 베논의 화력을 앞세워 경기를 마쳤다.

한국전력 베논은 26득점(성공률 48.98%)으로 양 팀 합계 최다 득점을 기록하며, 현대캐피탈 레오(22득점, 42.55%)와의 외국인선수 맞대결에서 승리했다.
29일 장충체육관에서 열린 V리그 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 권민지가 5세트를 끝내는 블로킹을 성공하며 최가은과 포옹하고 있다. 장충체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.29/

한편, 여자부 GS칼텍스는 같은 날 장충체육관에서 열린 5라운드 경기에서 짜릿한 리버스스윕 승리로 흥국생명을 잡고 분위기 반전에 성공했다.

GS칼텍스는 풀세트 접전 끝에 흥국생명을 3대2(15-25 19-25 25-22 25-15 15-11)로 물리쳤다.

2위 흥국생명의 6연승을 저지한 5위 GS칼텍스는 12승13패(승점 35)로 4위 IBK기업은행(11승13패·승점 36)을 턱밑 추격하며 희망을 살렸다.

1,2세트에서 힘을 쓰지 못한 GS칼텍스는 3세트 들어 포기 없는 투혼으로 분위기 반전에 성공했다.


외국인 주포 지젤 실바의 38득점 활약 속에 주장 유서연과 권민지가 각각 16득점, 15득점으로 상대 수비수의 집중마크를 분산하며 역전 드라마를 완성했다.

파죽의 5연승으로 선두 도로공사 추격의 꿈을 꾸던 2위 흥국생명은 GS칼텍스에 덜미를 잡히며 14승11패(승점 45), 승점 1점을 보태는 데 만족해야 했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

