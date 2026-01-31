이든 데뷔전→신인 카드도 꺼냈다…'진땀 뺀 승점 2점' 대한항공, 선두 현대캐피탈에 1점 차 추격

최종수정 2026-01-31 17:26

31일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 KB손해보험의 경기, 대한항공 러셀과 이든이 득점 후 기쁨을 나누고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.31/

31일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 KB손해보험의 경기, 대한항공이 풀세트 끝 승리했다. 승리를 확정짓고 환호하는 대한항공 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.31/

[스포츠조선 이종서 기자] 대한항공 점보스가 귀한 승점 2점을 얻어냈다.

대한항공은 31일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 KB손해보험과의 경기에서 세트스코어 3대2(25-19, 15-25, 25-17, 19-25, 15-12)로 승리했다.

대한항공은 시즌 16승8패 승점 47점을 기록하며 1위 현대캐피탈(15승9패 승점 48점)을 승점 1점 차로 따라갔다.

새 아시아쿼터 이든이 데뷔전을 치렀다.

대한항공은 지난 23일 기존 아시아쿼터 선수인 리베로 료헤이(일본)와 결별하고 호주 국가대표 출신 아웃사이드히터 이든과 계약했다.

대한항공은 "료헤이 선수는 지난 시즌 팀 합류 후 주전 리베로로 활약하며 리시브와 수비 안정화에 크게 기여하였으나 예기치 못한 국내 주전 선수들의 연이은 부상으로 공격력 보강 차원에서 불가피하게 교체가 결정됐다"고 설명했다.


31일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 KB손해보험의 경기, 대한항공 이든이 리시브를 시도하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.31/
이든은 이날 2세트에 첫선을 보였다. 13-20으로 지고 있는 상황에 투입돼 리시브를 받는 등 호흡을 맞췄다. 4세트 13-18로 지고 있는 상황에 나온 이든은 16-21에서 서브를 했지만, 네트에 걸리면서 아쉬움을 삼키기도 했다. 이날 이든은 두 차례 공격을 시도했지만 득점으로 연결하지는 못했다.

이든과 더불어 또 한 명의 선수가 데뷔전을 치렀다. 료헤이가 떠나면서 대한항공은 또 한 명의 리베로가 필요했다. 강승일이 주전 리베로로 기대를 받고 있는 가운데 신인 정의영이 데뷔전을 치렀다. 의림초-제천중-제천산업고를 졸업한 정의영은 2라운드 3순위로 대한항공에 지명됐다. 정의영은 3,5세트에 나왔다.


31일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 KB손해보험의 경기, 대한항공이 풀세트 끝 승리했다. 승리를 확정짓고 환호하는 대한항공 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.31/

한편 이날 대한항공은 5세트 막판 집중력을 보여주며 승리를 따냈다. 10-10에서 상대 범실로 한 점을 앞서 나간 대한항공은 정지석의 오픈 득점과 상대 공격 실패로 3점을 앞서 나갔다. KB손해보험 이준영의 속공에 김민재의 속공으로 응수하며 14-11을 만든 대한항공은 러셀의 서브 범실로 한 점을 내줬다. 그러나 KB손해보험에서도 비예나의 서브 범실이 나오면서 승리를 잡을 수 있었다.

대한항공은 3일 대전충무체육관에서 삼성화재와 경기를 한다. KB손해보험은 부산 강서체육관에서 OK저축은행과 맞대결을 펼친다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

