"첫 단추를 잘못 뀄어" '박정민 완벽 빙의' 강성형 감독의 유쾌한 푸념, 뒤에 감춘 훈훈한 '진심'
|2025-2026 V리그 올스타전이 25일 춘천시 호반체육관에서 열렸다. 강성형 감독과 이다현이 퍼포먼스를 펼치고 있다. 춘천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.25/
[대전=스포츠조선 정현석 기자]현대건설 강성형 감독이 올스타전 '댄스 후유증'을 유쾌한 푸념으로 풀어냈다.
강성형 감독은 지난달 31일 정관장과의 맞대결을 앞두고 취재진과 만나 지난 올스타전에서 선보였던 화제의 퍼포먼스 뒷이야기를 전했다. 이날 강 감독은 '옛 제자' 이다현(흥국생명)과 합을 맞춰 가수 화사와 배우 박정민이 펼친 청룡영화상 퍼포먼스를 완벽하게 재현하며 체육관을 열광의 도가니로 몰아넣은 주인공.
강 감독의 고백은 솔직했다. 그는 "체육관 가기 전까지만 해도 '올해는 절대 안 한다'고 다짐했었다"며 운을 뗐다. 하지만 현장 상황은 강 감독의 계획대로 흘러가지 않았다.
주범(?)은 현대건설 출신 '댄싱 퀸' 이다현이었다. 강 감독은 "다현이를 비롯해 모든 선수가 유도하고 강권하는 바람에 도저히 빠져나갈 구멍이 없었다"며 "진짜 하기 싫었는데, 그냥 이렇게만 해주시라고 해서 어쩌다 보니…"고 털어놓아 현장을 웃음바다로 만들었다.
억지로 맡은 역할 치곤 너무나도 훌륭한 무대였다. 시크한 무표정으로 장단을 맞추며 박정민 완벽 빙의에 성공했다.
등 떠밀려 올라간 무대였지만, 일단 하기로 한 이상 강 감독의 철저한 준비성이 고스란히 반영됐다. 그는 이번 퍼포먼스를 위해 배우 박정민의 영상을 직접 찾아보는 열정까지 보였다.
강 감독은 "영상을 보니 시크하게 손만 내밀면 된다고 하더라"고 말했다.
하지만 이내 "첫 단추를 잘못 뀄던 것 같다. 한 번 (퍼포먼스를) 시작하니까 이제는 안 하면 안 되는 분위기가 됐다"며 후배 감독들에게 '주의'를 당부하는 위트 있는 조언을 건네기도 했다.
비록 "힘들다"며 농담 섞인 푸념을 늘어놓은 강 감독이었지만, 마무리는 역시 제자들을 향한 따뜻한 격려였다.
강 감독은 어느덧 5번째 올스타전을 선수들과 함께 치렀다. 그는 "동고동락하며 축제를 즐겨준 선수들에게 정말 고맙게 생각한다"며 "성적이 났으니까 5번이나 나간 것 아니겠느냐. 모든 영광이 다 선수들 덕분"이라는 진심 어린 소회를 밝혔다.
코트 위에서는 냉철한 승부사지만, 올스타전 만큼은 제자들의 장단에 기꺼이 발을 맞춰주는 '부드러운 리더' 강성형. 그의 유쾌한 푸념은 현대건설이 왜 '원팀'으로 끈끈한 결속력을 자랑하는지 보여주는 훈훈한 단면이었다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
