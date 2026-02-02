1승3패 열세도 극복→2위와 승점 4점 차…상승세 비결 '이 선수'에게 있다

최종수정 2026-02-02 22:33

사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 이종서 기자] "오늘 힘들지 않을까 생각했는데…."

한국전력은 2일 서울장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 우리카드 우리WON과의 5라운드 경기에서 세트스코어 3대1(26-24, 31-33, 25-23, 25-17)로 승리했다. 3위 한국전력은 15승11패 승점 43점으로 2위 대한항공 점보스(16승8패 승점 47점)을 승점 4점 차로 따라갔다.

우리카드를 상대로 1승3패로 약했던 한국전력은 이날 리베로 정민수까지 손가락 부상으로 빠지는 악재를 맞았다. 한 경기 정도 결장이 예상된 큰 부상은 아니었지만 계획이 흔들릴 법 했다.

상무에서 전역한 장지원이 공백을 완벽하게 채웠다. 경기를 앞두고 권영민 한국전력 감독은 "(장)지원이도 실력은 뒤처지지 않는다고 본다"고 했다. 그러면서도 "걱정되는 건 오랜만에 스타팅에 나간다는 것"이라고 기대했다.

장지원은 리시브 효율 40%를 기록한 가운데 디그에서도 안정적인 모습을 보여줬다.

수비가 안정된 가운데 공격도 화끈하게 터졌다. 베논이 34득점 공격성공률 62.37%로 우리카드를 폭격했고, 발목 인대 파열 부상으로 빠졌던 김정호도 서브 3득점 포함 17득점으로 좋은 모습을 보여줬다.

경기를 마친 뒤 권 감독은 "(장)지원이 실력을 아는데 실력만큼은 못했다. 긴장을 한 거 같다"고 하면서도 "그래도 80점을 주고 싶다. 20점은 긴장을 했던 거 같다. 스타팅으로 들어가서 잘하고 싶은 마음도 있었을 거다"고 미소를 지었다.

예리한 서브로 상대를 흔들었던 배해찬솔에게도 칭찬을 아끼지 않았다. 권 감독은 "(배해)찬솔이는 세터지만 서브에 강점이 있다. 작전 수행을 잘한다"라며 "플로터 서브에 약점이 있는 선수가 있다면 찬솔이를 넣으려고 한다"고 이야기했다.


발목 부상을 털고 제 컨디션을 보여준 김정호에 대해서는 "현대캐피탈전 이후 (김)정호와 세터 하승우 호흡이 안 맞는 거 같아서 불러서 이야기를 했다. 책임감 있게 에이스 역할을 해줬다. 아무래도 (한)태준이가 앞에 있어서 자신있게 한 거 같다. 키가 작아서 그렇지 서브와 수비 잘하는 선수다. 앞으로 몸상태가 조금 더 나아진다면 더 좋아 질 거라고 생각한다"고 했다.


어느덧 2위 대한항공과 승점 4점 차. 최근 기세에 대해 권 감독은 "하승우가 제 역할을 한게 크다. 무사웰이 들어오면서 미들에서 속공을 때려주면서 사이드아웃이 잘 돌아간다. 베논에게 점유율이 몰리는 경우가 있었는데 상대 블로킹을 흐트릴 수 있어 좋았다"고 말했다.

대체 아시아쿼터로 합류한 무사웰에 대해서는 "성실하고 시키는 부분에 대해서 눈치가 빠르다"라며 "속공도 키는 작지만, 체공 시간이 있다. 서브도 괜찮다. 나이가 어리지만 파이팅도 있다"고 했다.

한국전력은 오는 7일 대한항공과 맞대결을 한다. 승점 1점 차로 추격할 기회. 권 감독은 "오늘이 중요했다. 우리카드에게 그동안 약했다. 우리카드 선수들이 서브도 강하고 공격력도 좋다. 오늘도 힘들지 않을까 했는데 선수들이 잘해줬다. 대한항공 경기는 부담없이 하지 않을까 싶다"고 했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

