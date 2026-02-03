전역하고 첫 스타팅, 그런데 "내일 그만둔다" 생각했다고?…'2위 추격' 불씨도 함께 살아났다

|
[장충=스포츠조선 이종서 기자] "솔직히 많이 긴장했어요."
정민수 이탈이 아쉽긴 했지만, 장지원 역시 기량으로는 뒤지지 않는다. 다만, 지난해 10월 상무에서 전역한 만큼, 선수들과의 호흡을 걱정할 따름이었다. 권 감독은 "(장)지원이가 연습을 리드하면서 잘한다. 그래도 (정)민수가 비시즌 때 선수단과 호흡을 했었다. 지원이는 상무 제대하고 온 거라 실력은 있지만, 시즌 때 열심히 호흡한 선수를 뛰게 하는게 맞다고 생각한다. 지원이도 실력은 뒤처지지 않는다고 본다. 걱정되는 건 오랜만에 스타팅에 나간다는 것"이라고 말했다.
경기를 마친 뒤 장지원은 "솔직히 많이 긴장했다. 2년 만에 선발로 뛰는 거라고 생각했는데 중요한 시점이었던 거 같다. (정)민수 형이 다쳐서 선발로 나갔는데 긴장을 많이 했다"고 이야기했다.
권 감독은 장지원 이야기에 "(장)지원이 실력을 아는데 실력만큼은 못 했다. 긴장을 한 거 같다"고 냉정한 평가를 했다. 그러나 이내 "그래도 80점을 주고 싶다. 20점은 긴장을 했던 거 같다. 스타팅으로 들어가서 잘하고 싶은 마음도 있었을 거다"고 다독였다.
장지원은 조금 더 박한 점수를 스스로에게 줬다. 그는 "5~60점을 주고 싶다"라며 "더 잘할 수 있는 부분도 있었다. 초반에 긴장하다보니 리시브가 흔들렸다. 그것 때문에 연결 부분에서 아쉬웠다. 많이 부족하지 않았나 싶다"고 이야기했다.
결국 장지원의 각성에 한국전력은 2위 추격 희망을 이어갈 수 있었다. 권 감독은 역시 "오늘이 중요했다. 우리카드에게 그동안 약했다. 우리카드 선수들이 서브도 강하고 공격력도 좋다. 오늘도 힘들지 않을까 했는데 선수들이 잘해줬다. 대한항공 경기는 부담없이 하지 않을까 싶다"고 만족감을 내비쳤다.
상무 생활에 대해서는 "저녁에 개인 운동을 많이 했다. 공이 리그와 달라서 감각적인 면에서 불편하긴 했지만, 운 좋게 대표팀에 뽑혀서 좋은 훈련도 많이 하고 많이 배웠다"고 돌아봤다.
병역도 해결하고 이제 본격적으로 프로 선수로서의 시계가 돌아가기 시작했다. 장지원은 "나도 언젠가 민수 형을 넘어서 메인이 될 수 있는 날이 왔으면 좋겠다"고 각오를 다졌다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com