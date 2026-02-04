광주 공포증 생기겠다! 페퍼저축은행, 현대건설만 만나면 매운맛 10단계 → "상대성 우위, 분명히 작용"

기사입력 2026-02-04 22:34


광주 공포증 생기겠다! 페퍼저축은행, 현대건설만 만나면 매운맛 10단계 …
사진제공=KOVO

광주 공포증 생기겠다! 페퍼저축은행, 현대건설만 만나면 매운맛 10단계 …
사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 페퍼저축은행이 현대건설만 만나면 강해진다. 페퍼저축은행은 올 시즌 현대건설전만 상대전적 우위다.

페퍼저축은행은 4일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 5라운드 경기에서 현대건설을 세트스코어 3대0(30-28, 28-26, 25-21)으로 완파했다.

페퍼저축은행은 5라운드까지 4승 1패 초강세를 이어갔다. 특히 홈경기 3판은 다 이겼다.

반면 현대건설은 페퍼저축은행전에 유독 실력 발휘가 안 된다. 현대건설은 1위 한국도로공사와 천적 페퍼저축은행을 제외하면 전부 상대 전적 우위를 점하고 있다.

페퍼저축은행은 10승 16패 승점 30점을 쌓았다. 6위를 유지했지만 갈 길 바쁜 3위 현대건설에 고춧가루를 듬뿍 뿌렸다. 승점 추가에 실패한 현대건설은 2위 탈환 기회를 놓쳤다.

경기 후 강성형 현대건설 감독은 "한 두 방 싸움이었다. 우리가 따라가는 저력은 있었다. 득점력에 있어서 조금 힘들었다. 다른 부분은 페퍼저축은행이 워낙 준비를 잘했다"고 총평했다.

승장 장소연 페퍼저축은행 감독은 "선수들이 자신감이 있는 것 같다. 상대성에서 우위에 있다 보니까 그런 점이 분명히 작용하는 것 같다"고 기뻐했다.

장 감독은 "처음에 들어갈 때부터 선수들이 밀리지 않고 자신 있게 했다. 고비가 분명히 있었는데 선수들이 잘 극복하고 이겨내서 마무리가 좋았다"고 돌아봤다.


광주 공포증 생기겠다! 페퍼저축은행, 현대건설만 만나면 매운맛 10단계 …
사진제공=KOVO

광주 공포증 생기겠다! 페퍼저축은행, 현대건설만 만나면 매운맛 10단계 …
사진제공=KOVO

광주 공포증 생기겠다! 페퍼저축은행, 현대건설만 만나면 매운맛 10단계 …
사진제공=KOVO

10점을 올린 박은서는 "우리가 준비한 게 잘 나온 플레이들이 있었다. 계속 많이 나오게 하려고 더 집중했다"고 밝혔다.

시마무라는 특별한 점은 없다고 했다.

시마무라는 "어떤 팀이라고 자신감을 더 가지거나 그러지는 않는다. 하나 하나에 집중하는 느낌으로 열심히 할 뿐이다. 개인의 활약이 아니라 우리 팀이 모두 포인트를 많이 냈기 때문에 이겼다고 생각한다. 특별히 현대건설이라서가 아니다. 다같이 활약을 한 덕분에 승리했다"고 말했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

2.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

3.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

4.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

5.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

스포츠 많이본뉴스
1.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

2.

강백호 최형우 박찬호 김현수 김재환 김범수+손아섭? 총출동, "1년 중 가장 기쁜 날" 3월12일 개막, 시범경기 확정

3.

[현장리뷰] 이정현 대폭발, 소노 봄농구 희망 이어갔다...KCC에 95-89 승리

4.

[오피셜]"대한민국 국대 공격수 튀르키예에 진출합니다" 오현규, 명문 베식타시와 공식협상 돌입…이적료 250억 추정

5.

삼성생명, 은퇴투어 첫 경기 가진 김정은의 하나은행 꺾으며 공동 4위로 올라서

스포츠 많이본뉴스
1.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

2.

강백호 최형우 박찬호 김현수 김재환 김범수+손아섭? 총출동, "1년 중 가장 기쁜 날" 3월12일 개막, 시범경기 확정

3.

[현장리뷰] 이정현 대폭발, 소노 봄농구 희망 이어갔다...KCC에 95-89 승리

4.

[오피셜]"대한민국 국대 공격수 튀르키예에 진출합니다" 오현규, 명문 베식타시와 공식협상 돌입…이적료 250억 추정

5.

삼성생명, 은퇴투어 첫 경기 가진 김정은의 하나은행 꺾으며 공동 4위로 올라서

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.