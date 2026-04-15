발 빠른 기업은행, 일본 국가대표 아웃사이드히터 오사나이 영입 [공식발표]

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[스포츠조선 김용 기자] 발 빠르게 다음 시즌 대비에 나선 기업은행.

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IBK기업은행은 2026-27시즌 전력 강화를 위해 아시아쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코와 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

오사나이는 일본 SV리그에서 검증된 공격력을 갖춘 선수로, 리그 공격득점 부문 전체 8위(일본 국내 선수 중 1위)에 오르는 등 전, 후위를 가리지 않는 득점 능력이 강점이다. 리시브에서도 성공률 약 40%의 안정적인 수비력까지 겸비한 '공수형 자원'으로 평가받는다.

구단 관계자는 "오사나이는 공격뿐 아니라 수비에서도 팀에 안정감을 더해줄 선수"라며 "기존 선수들과의 조화를 통해 팀 전력을 획기적으로 끌어올릴 핵심 자원이 될 것"이라며 이번 영입을 통해 공격 옵션 다변화와 리시브 안정이라는 두 가지 효과를 동시에 기대하고 있다.

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오사나이는 "새로운 환경에서 도전을 할 수 있는 기회를 준 구단에 진심으로 감사하다"며 "많은 것을 배우며 동료들과 함께 팀 승리에 공헌할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 각오를 전했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com