와, 벌써부터 무섭다...작년엔 이다현, 올해는 정호영, 흥국생명 '공포의 쌍돛대' 구축

사진제공=흥국생명

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[스포츠조선 김용 기자] 국가대표 미들블로커 라인 완성!

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흥국생명이 FA 최대어 미들블로커 정호영을 품었다.

흥국생명은 16일 FA 정호영과 계약 기간 3년, 연봉 4억2000만원과 옵션 1억2000만원을 포함한 총액 5억4000만원 조건에 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 5억4000만원은 V리그 여자부 선수 개인별 상한액 최대치다. KOVO는 2026~2027 시즌 FA 계약부터 개인 상한액을 8억2500만원에서 5억4000만원으로 축소하기로 했다. 이후 첫 맥시멈 계약이 나왔다.

정호영은 FA 시장이 열리기 전부터 시장 최대어로 평가받았다. 2019~2020시즌 신인드래프트 전체 1순위로 정관장에 뽑힌 뒤, 높은 타점과 안정적인 블로킹을 앞세워 꾸준하게 주전으로 활약했고, 국가대표팀에도 선발되는 등 다양한 경험을 쌓았다.

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흥국생명은 지난 시즌에도 FA 최대어로 평가 받았던 미들블로커 이다현을 품은 데 이어, 정호영까지 영입하며 '공포의 쌍돛대'를 완성하게 됐다.

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정호영은 "흥국생명에 합류하게 되어 기쁘고 설렌다"며 "새로운 환경에서 빠르게 적응해 팀에 보탬이 되고, 팬분들께 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.

흥국생명 요시하라 감독은 "정호영은 높이와 스피드, 블로킹 타이밍을 모두 갖춘 선수"라며 "중앙에서의 안정감은 물론 공격 전개 속도까지 높일 수 있을 것"이라고 기대감을 나타냈다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com