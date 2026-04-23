더 이상 '실바 칼텍스'는 안된다...우승팀 GS, 아쿼 타나차 영입! [공식발표]

사진제공=GS칼텍스

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[스포츠조선 김용 기자] 타나차 영입!

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우승팀 GS칼텍스가 새 시즌 전력 보강에도 소홀하지 않았다. 태국 국가대표 출신이자 지난 시즌 도로공사에서 맹활약한 아시아쿼터 아웃사이드 히터 타나차를 영입했다.

GS칼텍스는 23일 타나차 영입을 공식 발표했다. 일찍부터 영입설이 있었다.

타나차는 2023~2024 시즌부터 세 시즌 동안 V리그에서 뛰며 총 90경기 346세트에 출전해 1167득점, 공격성공률 39.11%, 리시브효율 33.54%를 기록했다. 한국 무대 경험과 함께 국제대회에서도 꾸준히 경쟁력을 입증해온 선수로, 공수 전반에서 안정적인 밸런스를 갖춘 날개 공격수다.

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특히 빠른 템포의 스윙으로 상대 블로커를 따돌리는 능력이 뛰어나며, 결정적인 순간 득점을 책임지는 마무리 능력도 강점으로 꼽힌다. 여기에 리시브와 수비에서도 안정적인 모습을 보여주며 팀 전술 완성도를 높이는 데 기여할 수 있는 자원으로 평가된다.

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GS칼텍스는 타나차의 합류를 통해 공격 루트의 다양성을 확보하는 동시에 리시브 라인의 안정감까지 더할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기존 선수들과의 시너지를 바탕으로 한층 더 다양하고 조직적인 배구를 구현한다는 계획이다.

타나차는 "GS칼텍스라는 훌륭한 팀에 합류하게 되어 매우 기쁘고 영광스럽게 생각한다. 새로운 도전에 대한 기대가 크며, 팀이 더 높은 목표를 향해 나아가는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다. 팬분들께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 매 경기 집중하겠다"고 입단 소감을 전했다.

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한편 GS칼텍스는 이번 아시아쿼터 영입을 통해 전력의 균형을 더욱 강화하며, 2025~2026시즌 우승팀으로서의 경쟁력을 이어간다는 계획이다. 만약 실바와 재계약 한다면, 실바에 편중된 공격을 타나차를 통해 피할 수 있을 전망이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com