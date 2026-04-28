'박정아 영입' 도로공사, 日 국대 출신 OH 계약 완료…"끈끈한 배구 빛날 수 있게" [공식발표]

우치세토 마미. 사진제공=한국도로공사 하이패스 배구단

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[스포츠조선 이종서 기자] 한국도로공사 하이패스가 아시아쿼터 영입을 마쳤다.

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도로공사는 28일 '2026~2027시즌 팀의 전력을 강화할 새로운 아시아쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 우치세토 마미를 총 연봉 15만달러에 영입했다'고 발표했다.

우치세토는 2014년부터 약 9년에 걸쳐 일본 대표팀의 핵심으로 활약한 베테랑 아웃사이드 히터다. 특히 2017년 FIVB 그랜드 챔피언스컵에서 '베스트 리시버'에 선정될 만큼 세계 최정상급 수비 능력을 보유하고 있다.

도로공사는 사인 앤드 트레이드로 박정아를 영입한데 이어 우치세토와 계약하면서 공격과 수비를 모두 보강할 수 있게 됐다.

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도로공사는 "이번 영입을 통해 구단의 최대 강점인 끈끈한 수비력과 빈틈없는 조직력을 한층 더 강화하겠다는 계획"이라며 "우치세토의 합류로 리시브 라인이 안정되면 다양한 공격루트를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

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우치세토는 "도로공사에 입단하게 되어 영광이다. 팀에 빠르게 녹아들어서 한국도로공사만의 끈끈한 배구가 빛날 수 있도록 우승을 목표로 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com