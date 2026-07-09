이상현 공백 아시아쿼터로 채운다…우리카드, 이란 국대 MB 영입 "속공&블로킹 능력 강점" [공식발표]

사진제공=우리카드 우리WON

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[스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON이 새로운 아시아쿼터 선수를 영입했다.

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우리카드는 9일 '이란 국가대표 미들블로커 마틴 아흐마디를 영입했다'고 밝혔다.

2001년생의 마틴은 이란 슈퍼리그에서 활약한 미들블로커로 2m2의 높은 신장을 활용한 속공과 블로킹에 강점이 있는 선수다. 2025년에는 이란 국가대표팀 소속으로 VNL에 출전하기도 했다.

이번 영입을 통해 이상현의 군 입대로 인한 중앙 공백을 메우며 미들블로커진을 더욱 견고히 할 예정이다.

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우리카드 관계자는 "뛰어난 높이와 안정적인 속공, 블로킹 능력에 강점이 있는 선수라 판단되어 영입하게 됐다"며 "공수 양면에서 팀에 안정감을 더해 줄 것으로 기대하고 있다"고 영입 소감을 전했다.

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우리카드 유니폼을 입게 된 마틴은 "좋은 기회를 준 구단에 감사하다. 팀에 빠르게 적응해 팬분들께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

한편, 마틴은 지난 6일 인천국제공항을 통해 입국했으며, 메디컬 테스트 통과 후 곧바로 팀 훈련에 합류했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com