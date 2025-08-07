스포츠조선

LG 오스틴 1루수 선발 복귀! 박관우도 좌익수 선발 → 박동원 휴식

기사입력 2025-08-07 15:55


6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 오스틴이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 외국인타자 오스틴이 1루수로 선발 출전한다.

LG는 7일 오후 6시 30분 잠실구장에서 2025 KBO리그 두산 베어스와 팀간 14차전 격돌한다.

위닝시리즈가 달린 주중 3연전 마지막 경기다.

5일은 LG가 이겨 7연승에 성공했다. 6일은 난타전 끝에 두산이 승리, LG의 연승을 끊었다.

이날 LG는 신인 박관우를 선발 라인업에 올렸다. 외국인타자 오스틴이 1루수로 복귀했다.

LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(지명타자)-오지환(유격수)-박관우(좌익수)-이주헌(포수)-박해민(중견수)으로 선발 타순을 구성했다.

선발투수는 송승기.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

