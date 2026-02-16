육준서 "코 수술 숙제 완료"…조각상 같던 코, 어떻게 변했나[SC이슈]

기사입력 2026-02-16 11:37


사진 출처=육준서 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 미술 작가 겸 방송인 육준서가 코 수술을 받은 근황을 전했다.

육준서는 지난 14일 개인 SNS에 "부러진 코 수술 숙제 완료. 다들 안전 운동하세요"라는 글과 함께 셀카 한 장을 공개했다.

이어 "앞으로 한 달은 운동도 못 하고 당분간 그림스타그램"이라며 회복 기간 동안 운동 대신 그림 작업에 집중할 계획을 전했다.

사진 속 그는 검은색 비니를 쓴 채 코에 붕대를 감고 있는 모습으로, 수술 직후의 상태가 담겼다.

앞서 육준서는 복싱 경기 중 코뼈가 부러지는 부상을 입은 사실을 여러 콘텐츠를 통해 밝힌 바 있다. 육준서는 유튜브 채널 등을 통해 "리얼 복싱 경기 중 코가 부러졌고 수술을 미뤄 코가 C자로 휘었다"며 "미용 목적이 아닌 재건술로 일자로 맞추는 작업"이라고 설명했다.

당시 고막 손상과 팔꿈치 부상도 함께 겪었다고 밝혀 안타까움을 샀다.

육준서는 UDT 출신으로 채널A '강철부대'를 통해 얼굴을 알렸고, 이후 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연으로 대중적 인지도를 높였다.

넷플릭스 '스위트홈 시즌2, 3', 웨이브 'ONE 하이스쿨 히어로즈' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 올해 방송 예정인 TV조선 '생존왕2' 출연도 앞두고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

