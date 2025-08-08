스포츠조선

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

최종수정 2025-08-08 13:10

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 …
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 몸의 불편함을 호소하며 교체되고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

[스포츠조선 김용 기자] 충격적인 소식이다. 김도영이 또 햄스트링 부상을 당했다.

KIA 타이거즈는 8일 창원 NC 다이노스전을 앞두고 김도영의 상태를 전했다. 결과는 충격적. 또 햄스트링 손상이다. 이번에는 얼마나 다친지 알 수도 없다. 부종이 있어 정확한 상태는 2~3주 후 재검진을 통해 확인할 수 있다고 한다. 확실한 건 근육 손상 소견이 있다는 것이다.

김도영은 7일 부산 롯데 자이언츠전 수비 도중 왼쪽 햄스트링 통증을 호소했다. 당시 구단은 근육 뭉침 정도로, 아이싱 처치 후 필요할 시 병원 검진을 받는다고 전했다. 큰 부상은 아닌 것처럼 보였다.

하지만 김도영은 8일 창원 원정을 앞두고 현지 병원에서 MRI 검진을 받았고, 또 햄스트링 손상이 발견됐다. 올해만 벌써 3번째다. 왼쪽-오른쪽-왼쪽을 차례로 다치며 한 시즌을 거의 날리다시피 하는 상황이다. 두 번째 햄스트링 부상 후 거의 두 달 만에 돌아온 김도영인데, 이번 부상으로 사실상 시즌아웃 판정을 받았다고 해도 과언이 아니게 됐다.


'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 …
김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 통증을 느낀 듯 얼굴이 찡그려지고 있다.
KIA도 김도영도 울고 싶은 상황이다. 지난해 센세이션한 활약으로 일약 리그 최고의 슈퍼스타로 떠올랐다. 올해는 과연 김도영이 40홈런-40도루 클럽에 가입할 수 있을지가 초미의 관심이었다. 하지만 햄스트링이 모든 걸 망치고 있다. 올해만 벌써 세 번째 햄스트링 부상이다. 개막전에서 왼쪽을 그레이드 1로 다쳤고, 힘들게 돌아왔는데 두 번째는 오른쪽 햄스트링을 그레이드 2 단계로 더 심하게 다치고 말았다.

햄스트링은 제대로 낫지 않고 돌아오면 재발 확률이 매우 높은 부위. KIA도 급하지만 김도영이 완벽하게 회복하고 돌아올 수 있게 시간을 줬다. 하지만 이게 웬일. 두 달 넘는 시간을 보내고 돌아와 단 3경기를 뛰고서 또 휴업이다.

김도영에게만 이렇게 햄스트링 부상이 자주 찾아오는게 근육의 선천적 문제인지, 아니면 운동법 등에 문제가 있는 건지 구단과 선수가 정말 심도 있게 체크할 필요가 있다. 왼쪽-오른쪽-왼쪽으로 반복되는 문제도 분석해야 한다. 직전 다쳤던 곳을 신경쓰고 보호하다, 반대쪽으로 하중이 쏠릴 수 있기 때문이다. 이렇게 햄스트링에 계속 발목이 잡히면, 리그 최고의 슈퍼스타로 떠오른 김도영이라도 그 자리를 지키는게 어려워질 수밖에 없다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

2.

최양락, 모발이식 중 수면마취 풀렸다..♥팽현숙 "걱정하던 일 현실"

3.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

4.

이민정, '아내 바보' ♥이병헌 자랑 "나 30분 만나러 3시간 달려와" (가오정)

5.

'35세 미혼' 곽윤기, 은퇴 후 대출 막혀..결국 '3억 한강뷰 아파트' 선택

스포츠 많이본뉴스
1.

선동열·류현진도 못한 신기록까지 단 1걸음! 44년간 단 3명뿐…한화 에이스, '역사상 최초' 넘어 우승까지 달릴까 [SC포커스]

2.

이런 선수를 어떻게 용병이라 부르나 "오늘 내 승리는 안우진을 위한 것"

3.

2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도영 이제 뭘 어떻게 해야하나

4.

방출 외인의 90도 작별인사, 옆자리 지켜 준 단장의 배려...엘동원이 아름답게 떠났다 [잠실 현장]

5.

'이럴수가' 1만7천석 한화가 2만석 KIA보다 관중이 많다니... '쾌속질주' 오늘 900만명 돌파. 작년 800만명보다도 빠르다[SC 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

선동열·류현진도 못한 신기록까지 단 1걸음! 44년간 단 3명뿐…한화 에이스, '역사상 최초' 넘어 우승까지 달릴까 [SC포커스]

2.

이런 선수를 어떻게 용병이라 부르나 "오늘 내 승리는 안우진을 위한 것"

3.

2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도영 이제 뭘 어떻게 해야하나

4.

방출 외인의 90도 작별인사, 옆자리 지켜 준 단장의 배려...엘동원이 아름답게 떠났다 [잠실 현장]

5.

'이럴수가' 1만7천석 한화가 2만석 KIA보다 관중이 많다니... '쾌속질주' 오늘 900만명 돌파. 작년 800만명보다도 빠르다[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.