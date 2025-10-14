"응급실서 뇌 촬영, 찢어져 치료"…한석준, 기억 잃고 쓰러진 뒤 근황[SC이슈]

한석준. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 아나운서 출신 방송인 한석준이 기억을 잃고 쓰러진 뒤 건강을 회복 중인 근황을 전했다.

한석준은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "안산 산책. 어제부터 공룡 보러 가자고 노래를 부르신 따님. 서대문자연사박물관 방문 후 근처 안산에서 산책했다"는 글을 남겼다.

이어 "안산 좋다는 말은 많이 들었지만 실제로 산책하는 건 처음"이라며 "공기도 상쾌하고 나무가 내쉬는 맑은 숨을 내가 누렸다. 건강을 위해 더 걷고 더 뛰어야지"고 전했다.

이에 팬들은 "지금은 괜찮으신가요?", "기사 보고 놀랐어요", "건강 잘 챙기세요" 등 걱정이 담긴 댓글을 남겼고, 한석준은 "다행히 잘 회복 중이다. 걱정해주셔서 감사하다"고 직접 답했다.

이와 함께 공개된 사진 속 한석준은 어린 딸의 손을 잡고 서대문구 안산을 걷고 있다. 건강해진 모습에 네티즌들의 안도감을 사고 있다.


사진 출처=한석준 계정

사진 출처=한석준 계정
앞서 한석준은 지난달 30일 "기억이 끊긴 채로 집에서 갑자기 쓰러졌다"고 밝히며 충격을 안겼다. 당시 그는 "아내가 깨웠을 때 잠에서 깬 건지 죽음에서 돌아온 건지 구분이 안 됐다. 피가 흥건했고 말도 제대로 나오지 않았다"며 "응급실로 실려 가 뇌 촬영을 하고 찢어진 부위를 치료받았다. 지금은 많이 좋아졌지만 돌이켜 생각하면 아찔하다"고 상황을 설명했다.

또한 "만약 아내가 없었더라면, 혼자 있었다면 지금 이 순간은 없었을 것"이라며 "이렇게 숨 쉬고 있는 지금이 너무 감사하다"고 덧붙였다.

이후 한석준은 건강 회복을 위해 출연 중이던 라디오와 tvN '프리한19' 녹화에 불참했다.

소속사 SM C&C은 "최근 컨디션이 좋지 않아 쓰러졌으나 특별한 건강 이상은 없다"며 "쓰러지면서 어디에 부딪혀 기억이 일시적으로 끊긴 것"이라고 설명하기도 했다.

한석준은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사해 '뉴스9', '스펀지', '도전! 골든벨' 등에서 활약했고, 2015년 프리랜서로 전향해 방송 활동을 이어오고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

