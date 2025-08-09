'벨라스케즈 첫 캐치볼' 장대비 내린데다 비 예보 가득 → 롯데-SSG전…

|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] 이미 내린 비의 양이 만만치 않았다. 남은 시간 예보도 빗방울로 가득했다.
야구 관계자들에 따르면 야구선수들, 특히 투수들은 어지간한 빗줄기에도 몸을 풀 때는 야외로 나오는 것을 선호한다고. 타격훈련, 불펜투구, 스트레칭 등 평소 실내 훈련량이 많은 스포츠이다보니 야외 훈련이 가능하면 야외로 나오는 경우가 많다는 설명이다.
하지만 빗방울이 흩날리던 현장 날씨는 어느덧 장대비로 변했다. 기상청에 따르면 이날 부산의 오후 강수 확률은 80%, 시간당 비 예보도 오후 1시 이후 다음날 새벽까지 줄줄이 빗줄기가 예고된 상태다. 결국 경기 취소가 발표됐다.
이날 선발투수로 예정됐던 박세웅과 김건우가 그대로 10일 경기에도 선발로 예고됐다.
김태형 롯데 감독은 벨라스케즈에 대해 "오늘 캐치볼하고, 내일 불펜투구를 준비중이다. 아마 큰 이상이 없으면 12일 대전 한화 이글스와의 1차전 선발로 나갈 것 같다"고 밝혔다. 롯데는 한화와의 3연전에 벨라스케즈-감보아-이민석으로 임할 전망이다.
부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com