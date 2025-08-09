5.5G차 2위→3G차 1위라니... 8.5G차 16일의 기적. 그 현실…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 모두가 말하는 기적의 시작일인 7월 22일. 광주에서 KIA 타이거즈에 4-1로 리드하다 8회말 4-7로 뒤집혔다가 9회초 박해민의 동점 스리런포와 김현수의 역전타로 9대7의 재역전승을 거뒀을 때도 1위 한화 이글스와의 승차는 5.5게임이었다.
전날 연장 10회말 천성호의 끝내기 안타로 2대1의 역전승을 거둔 LG의 좋은 분위기와 류현진의 6이닝 무실점의 호투를 지켜주지 못한 한화의 아쉬운 분위기 속에 LG 치리노스, 하화 엄상백의 선발 맞대결은 무게감의 차이가 컸고 부담감에서 엄상백이 먼저 백기를 들고 말았다.
1회초 치리노스가 1번 손아섭과 3번 문현빈에게 안타를 맞아 1사 1,3루의 위기에 몰렸지만 노시환에게 3루수앞 땅볼을 유도해 3루주자 손아섭을 홈에서 잡아냈고, 이어 채은성을 3루수앞 땅볼로 처리해 무실점으로 넘기면서 경기 흐름을 가져왔다.
2회말엔 박해민의 안타와 신민재의 볼넷으로 만든 무사 1,2루서 문성주의 우중간 2루타로 2점을 더해 5-0을 만들며 엄상백을 강판시켰다. 이후 문보경의 우중간 안타로 1점 추가해 6-0.
3회말 오스틴의 희생플라이, 4회말 문성주의 희생플라이로 8-0까지 앞선 LG는 5회초 1점을 내주고 이후 득점 찬스에서 추가 득점을 하지는 못했지만 7점차는 충분히 이길 수 있는 여유있는 스코어였다.
치리노스가 7회까지 5안타 1볼넷 4탈삼진 1실점의 호투로 시즌 10승째를 챙겼고 이후 이지강과 박명그니 8회와 9회를 1이닝씩 무실점으로 막아 8대1의 승리로 경기 끝.
오스틴은 4타수 1안타(홈런) 3타점을 기록했고, 문성주는 4타수 2안타 3타점을 기록했다. 박해민은 4타수 3안타 2득점을 기록했고, 신민재는 3타수 3안타 2볼넷 3득점의 100% 출루로 톱타자로서의 역할을 완벽하게 수행했다. 전날 통산 2500안타를 기록한 김현수도 2안타를 추가하며 좋은 타격감을 이어갔다.
김현수는 역대 5번째로 3800루타를 기록했고, 오지환은 역대 36번째로 900타점을 돌파했다.
이어 "타선에서 1회 오스틴의 2점 홈런과 오지환의 추가타점으로 전체적인 경기의 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다. 추가점이 필요한 상황에서 2회 문성주의 2타점 2루타와 오스틴의 팀배팅과 더불어 문보경의 적시타로 추가 타점을 만들면서 경기를 쉽게 풀어갈 수 있었다"라고 했다.
또 "신민재가 3안타 5출루, 오스틴이 선제 홈런과 3타점으로 전체적인 타선을 이끌었고 중요한 경기였는데 전체적으로 우리 선수들이 보여준 집중력을 칭찬하고 싶다"라고 한 염 감독은 "오늘도 잠실 야구장을 매진으로 가득 채워주시고 열정적인 응원 보내주신 팬들에게 감사드린다"라고 팬들에 대한 감사도 잊지 않았다. 잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com