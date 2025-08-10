스포츠조선

1,2위전 스윕위해 끝내기 타자 투입. 후반기 ERA 1.11vs0.90 투수 대결 결말은[잠실 현장]

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 환호하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 환호하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 손용준과 함께 기뻐하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 한화 이글스와의 1,2위전을 스윕할 수 있을까.

그러기 위해선 최근 급상승 중인 한화 선발 문동주를 공략해야한다.

LG는 10일 잠실에서 열리는 한화와의 주말 시리즈 마지막 경기에 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(지명타자)-문보경(3루수)-김현수(좌익수)-오지환(유격수)-천성호(1루수)-이주헌(포수)-박해민(중견수)로 선발 라인업을 구성했다.

이날 손주영이 선발등판해 이주헌이 포수로 나서며 박동원이 벤치에서 출발하고 오스틴이 지명타자로 휴식하며 끝내기 주인공 천성호가 1루수로 선발 출전한다.

LG는 한화와의 8,9일 이틀 동안 매우 좋은 타격을 보였다. 김현수가 8타수 5안타, 박해민이 6타수 4안타, 신민재가 8타수 4안타, 문성주가 7타수 3안타, 구본혁이 8타수 3안타, 천성호가 2타수 2안타, 오스틴이 9타수 2안타(1홈런), 오지환이 8타수 2안타 등을 기록했다. 2경기의 팀타율이 무려 3할6푼(75타수 27안타)이나 된다.


5일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 손주영. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.5/

22일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 문동주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.22/
이날 한화 선발은 문동주다. 지난 6월 26일 대구 삼성전서 5⅔이닝 1실점의 호투로 승리투수가 되면서부터 상승세를 타고 있다. 이후 7월 2일 대전 NC전서 패전투수가 됐지만 6⅓이닝 2안타 1실점의 호투를 했고, 8일 대전 KIA전에선 5이닝 8안타 3실점으로 승리투수, 22일 잠실 두산전서 6이닝 2안타 무실점으로 승리투수가 됐다. 27일 대전 SSG전서 7이닝 7안타 2실점, 5일 대전 KT전서 7이닝 2안타 무실점으로 2경기 연속 퀄리티스타트 플러스를 기록했으나 아쉽게 승리투수가 되지는 못했다. 후반기 3경기에서의 성적은 1승무패 평균자책점 0.90.

지난해 LG전 3경기서 2승무패 평균자책점 1.06의 매우 좋은 성적을 올렸던 문동주는 올해 첫 등판이었던 3월 27일 잠실 LG전서도 5이닝 1안타 무실점의 쾌투를 했었다. 하지만 두번째 만남이었떤 6월 15일 대전 경기에선 3⅔이닝 6안타 4실점으로 부진했었다.

LG 선발은 손주영이다. 9승6패 평균자책점 3.49를 기록 중인 손주영은 지난해 9승에 머물렀던 터라 오늘 데뷔 첫 10승에 도전한다. 후반기에 굉장한 상승세다. 4경기에서 2승무패 평균자책점 1.11을 기록 중.

한화전엔 5월 29일 잠실에서 던졌는데 7이닝 5안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 승리투수가 됐었다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

