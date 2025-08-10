스포츠조선

"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런데 MRI를 찍는다고?[잠실 코멘트]

최종수정 2025-08-10 18:11

"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 한화 엄상백이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회초 한화 선발 엄상백이 아웃카운트를 1개도 잡지 못한 채 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 한화 엄상백이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"웬만큼 줘도 5이닝을 가려고 했는데…. 안바꿀 수가 없었다."

한화 이글스 김경문 감독이 결국은 결단을 내렸다. 올시즌 선발에서 좋은 역할을 해줄 것으로 기대했던 FA 투수 엄상백을 2군으로 내렸다.

한화는 10일 잠실에서 열린 LG 트윈스전을 앞두고 엄상백과 내야수 황영묵을 1군에서 말소하고 왼손 투수 김기중과 포수 허인서를 콜업했다.

엄상백은 9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기서 선발로 나섰지만 2회를 마치지 못하고 내려왔다. 1이닝 5안타(1홈런) 3볼넷 1탈삼진 6실점을 기록했다. 한화는 엄상백이 초반에 무너진데다 타선이 LG 선발 치리노스 공략에 실패하며 1대8로 패했다. 3연패에 빠진 한화는 1위 LG와의 격차가 3게임으로 벌어졌다.

김 감독은 당초 9일 경기에 '깜짝 선발'을 예고했었지만 엄상백이라는 평범한 카드를 냈는데 이유가 있었다. 처음 김 감독이 생각한 투수는 왼손불펜 김범수였다. 김 감독은 9일 경기전 "왼손 투수를 내려고 했었다"라면서 "그런데 어차피 그 선수가 이닝이 길지 않다면 불펜 투수들이 또 계속 나가야 될 것 아닌가. 그래서 그냥 선발이 던지는게 낫겠다는 생각을 해서 상백이에게 기회를 주기로 했다"라고 말했다. 한화 관계자가 뒤에 밝힌 선발 후보가 바로 김범수였던 것.

그러나 엄상백이 예상보다도 초반부터 무너지면서 2회부터 불펜이 가동되는 최악의 결과를 내고 말았다.


"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회초 한화 선발 엄상백이 아웃카운트를 1개도 잡지 못한 채 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 한화 포수 이재원이 1회부터 마운드를 찾아 선발 엄상백을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

"안바꿀수가 없었다." 1이닝 6실점에 명장도 포기한 78억 FA, 그런…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 한화 엄상백, 문동주가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/
김 감독은 10일 경기전 "(엄상백이) 잘 던져서 좋은 모습이 나오면 팀에도 힘이 생길 것으로 기대했는데 내용이 너무 안좋았다. 웬만큼 (점수를)줘도 5이닝은 끌고 가서 그 이후에 불펜을 쓰는 내용으로 가야되는데 안바꿀 수가 없었다"며 엄상백에 대한 실망감을 말했다.

올시즌 엄상백의 성적은 19경기 1승7패 평균자책점 7.42. 후반기엔 4경기서 1패 평균자책점 18.47로 더 안좋다. 결국 2군에서 조정을 해야한다는 평가가 나올 수밖에 없었다.


올시즌 안좋은 성적이 이유를 묻자 김 감독은 "FA 첫해에 안좋은 선수가 많다. 그만큼 부담감이 많다. 그것또한 이겨내야 하는데 올해는 일단 엇박자가 나고 있다"라고 했다.

엄상백의 향후 스케줄을 묻는 질문에 김 감독은 "내려가서 일단 MRI 한번 찍어보고 결과를 보고 향후 일정이 나올 것 같다"라고 말했다.

몸상태가 안좋은 것인지 걱정이 됐지만 구단측은 "시즌 중에 일반적으로 받는 검사라고 보면 된다. 워낙 (성적이) 좋지 않다보니 말소된 김에 한번 찍는 것"이라며 "팔꿈치 부위를 찍어볼 예정"이라고 설명했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

2.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

3.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

4.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

5.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.