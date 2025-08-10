야구장이 미니니로 가득해진다! SSG, 17일 라인프렌즈와 함께 하는 '…

|
[스포츠조선 김영록 기자] SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 17일(일) 인천SSG랜더스필드에서 열리는 LG트윈스와의 홈경기에서 IPX(구 라인프렌즈)와 함께 '미니니 데이' 이벤트를 진행한다.
야구장 안팎은 온종일 '미니니' 콘셉트로 꾸며진다. 프론티어 스퀘어에서는 라인프렌즈 팝업스토어, 대형 레니니 에어벌룬 포토존, SNS 인증 이벤트 등 다양한 체험형 콘텐츠가 마련되어 관람객의 이목을 집중시킬 예정이다. 특히 팝업스토어와 3루 내야 복도 내 '랜더스샵 by LINE FRIENDS'에서는 미니니 콜라보 상품을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있어 쇼핑의 즐거움도 더해진다.
또한, '미니니' 캐릭터들과 함께하는 구장 내 특별 프로그램인 '어메이징 로드'와 '레드 퍼레이드'도 펼쳐진다. 레드 퍼레이드 참가자 전원에게는 미니니 데이 기념 깃발과 굿즈 세트(1인 1세트)가 증정되어 팬들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com