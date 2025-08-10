스포츠조선

야구장이 미니니로 가득해진다! SSG, 17일 라인프렌즈와 함께 하는 '미니니 데이' 이벤트 진행

기사입력 2025-08-10 18:50


야구장이 미니니로 가득해진다! SSG, 17일 라인프렌즈와 함께 하는 '…

[스포츠조선 김영록 기자] SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 17일(일) 인천SSG랜더스필드에서 열리는 LG트윈스와의 홈경기에서 IPX(구 라인프렌즈)와 함께 '미니니 데이' 이벤트를 진행한다.

이번 '미니니 데이'는 지난 7월 18일 우천으로 취소된 'BEYOND 500 FESTIVAL with LANDY & FRIENDS ? 미니니 데이'의 아쉬움을 달래기 위해 마련된 것으로, SSG와 IPX의 협업을 통해 팬들에게 보다 특별한 야구장 경험을 제공하고자 기획됐다.

이날 시구에는 최정 선수의 KBO 통산 500호 홈런 공을 습득한 조상현 씨가 나서며, 야구팬과 구단의 인연을 기념하는 의미 있는 시간이 될 전망이다. 또한 IPX의 인기 캐릭터인 '레니니'와 '샐리니'도 야구장을 찾아 팬들과의 교감을 이어간다.

야구장 안팎은 온종일 '미니니' 콘셉트로 꾸며진다. 프론티어 스퀘어에서는 라인프렌즈 팝업스토어, 대형 레니니 에어벌룬 포토존, SNS 인증 이벤트 등 다양한 체험형 콘텐츠가 마련되어 관람객의 이목을 집중시킬 예정이다. 특히 팝업스토어와 3루 내야 복도 내 '랜더스샵 by LINE FRIENDS'에서는 미니니 콜라보 상품을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있어 쇼핑의 즐거움도 더해진다.

또한, '미니니' 캐릭터들과 함께하는 구장 내 특별 프로그램인 '어메이징 로드'와 '레드 퍼레이드'도 펼쳐진다. 레드 퍼레이드 참가자 전원에게는 미니니 데이 기념 깃발과 굿즈 세트(1인 1세트)가 증정되어 팬들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

이 밖에도 당일 전광판과 티켓은 미니니 데이 전용 이미지로 꾸며지며, 랜더스 센터 앞 '랜더스 그라운드' 공간도 콜라보 제품들로 구성되어 팬들의 눈길을 사로잡을 예정이다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

2.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

3.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

4.

연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개

5.

만두귀 윤형빈, 김종국과 맞대결하나..“실전에 우세할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

2.

'GOOD BYE' 클루셉스키→웰컴 그릴리시!…임대 비용만 500억 "프랭크, 부상 선수 처분"

3.

"저런 선수가 K리그2에서 뛰었다고?" 뉴캐슬 팬들도 당황하게 한 '제1의 박승수'..."우리의 손흥민 되어줘" 환호

4.

코리안 프리미어리거 전멸위기? '초신성' 박승수가 있다!

5.

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 [부산현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

2.

'GOOD BYE' 클루셉스키→웰컴 그릴리시!…임대 비용만 500억 "프랭크, 부상 선수 처분"

3.

"저런 선수가 K리그2에서 뛰었다고?" 뉴캐슬 팬들도 당황하게 한 '제1의 박승수'..."우리의 손흥민 되어줘" 환호

4.

코리안 프리미어리거 전멸위기? '초신성' 박승수가 있다!

5.

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.