'ERA 10.80' 후반기 승부수, 아껴 쓰는데 왜 이러나…KIA 16…

'ERA 10.80' 후반기 승부수, 아껴 쓰는데 왜 이러나…KIA 16실점 집단 붕괴 참혹했다

최종수정 2025-08-11 03:22

26일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회초 2사 3루 윤동희에게 볼넷을 내 준 이의리가 아쉬워하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.26/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 후반기 승부수 이의리가 복귀 후 최악의 투구를 펼쳤다.

이의리는 10일 창원 NC 다이노스전에 선발 등판해 1⅓이닝 5피안타 1볼넷 1사구 3탈삼진 7실점으로 와르르 무너졌다. 복귀 후 최소 이닝, 최다 실점 최악투였다. 2회말 기록되지 않은 좌익수 이창진의 실책성 플레이가 이의리를 흔든 탓이라고 볼 수도 있지만, 이의리가 볼넷, 사구를 내주며 스스로 무너지지 않고 위기에 견뎠더라면 결과는 달라질 수 있었다.

KIA는 2회초 5-0으로 앞서다 2회말 8점을 내주는 바람에 NC에 완전히 흐름을 뺏겼고, 이후 난타전이 펼쳐졌으나 마운드가 더 심하게 붕괴된 KIA가 12대16으로 패했다. 2연패에 빠진 KIA는 시즌 성적 50승4무50패를 기록, 5위에서 6위로 한 계단 내려앉았다.

이의리는 KIA는 물론 한국을 대표하는 좌완 에이스로 기대를 모으는 선수다. 2021년 KIA에 1차지명으로 입단해 꾸준히 선발 로테이션을 돌다 지난해 팔꿈치 통증으로 처음 제동이 걸렸다. 결국 지난해 6월 토미존 수술을 받아 1년을 꼬박 재활에 전념했다.

이범호 KIA 감독은 이의리가 후반기에 5선발 정도의 투구만 해주길 기대했다. 100구, 6이닝 이상 투구는 기대하지도 않았고 그럴 생각도 없었다. 이의리의 진짜 복귀 시즌은 2026년이라고 강조하며 올해는 무리하지 않는 선에서 선발 로테이션 한 자리만 지켜주길 기대했다.

이 감독은 아껴서 쓴다고 썼는데, 이게 독이 되는 상황이다. 이의리는 복귀 후 4경기에서 2패만 떠안으면서 13⅓이닝, 평균자책점 10.80에 그쳤다.

이의리가 5이닝을 채운 경기는 지난 1일 광주 한화 이글스전이 유일했다. KIA는 이의리가 복귀했을 때 외국인 투수 아담 올러가 팔꿈치 염증으로 자리를 비워 이미 3~4이닝 투구가 최대치인 김건국을 선발로 쓰고 있었다. 여기에 이의리까지 기본적으로 5이닝을 채우기도 버거운 투수가 둘이나 선발 로테이션을 돌고 있으니 불펜 과부하는 너무도 당연한 일이었다.


26일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 선발투수 이의리가 포수와 사인을 교환하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.26/

KIA는 지난달 28일 NC와 3대3 트레이드로 투수 김시훈과 한재승을 영입하면서 불펜 카드 추가 확보에 열을 올렸다. 그리고 실제로 트레이드 직후 영입 효과를 보면서 7연패를 끊고 3연승을 달리기도 했다. 그사이 올러도 복귀하면서 긍정 회로를 돌릴 만했다.


하지만 타선이 무려 5점을 뽑아준 상황에서 이의리가 갑자기 무너지니 좋아졌다고 생각했던 불펜이 전혀 버티질 못했다. 김건국(1⅓이닝 2실점)-최지민(⅔이닝 무실점)-한재승(1⅔이닝 4실점)-김시훈(1이닝 1실점)-김기훈(1이닝 무실점)-성영탁(1이닝 2실점) 등 무려 6명을 투입했는데, 16실점이라는 최악의 결과로 이어졌다. 최지민, 한재승, 성영탁 등은 승리조로 썼던 투수들이다. 포기하는 경기 운영을 한 게 아니라는 뜻이다.

지난 3월 26일 광주 키움전(10대17 패), 4월 24일 대구 삼성전(5대17 패) 다음으로 많은 점수를 내준 경기였다. 올 시즌 5번째 두 자릿수 실점 경기기도 했다.

문제는 이의리의 대안이 없다는 점이다. 5선발이었던 좌완 윤영철이 지난달 팔꿈치 굴곡근 손상으로 이탈하고, 이의리가 복귀할 준비가 안 됐을 때. KIA는 끝내 5이닝 투구가 가능한 투수를 2군에서 찾지 못해 김건국으로 꾸역꾸역 버텼다. 그 여파가 5강 싸움이 가장 치열한 시기에 나타나니 좀처럼 위로 올라갈 수가 없다.


26일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 지켜보고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

