'이게 바로 어썸킴이지' 1개월 만에 살아난 탬파베이 김하성 장타쇼, 2…

[스포츠조선 이원만 기자] 오랫동안 봉인돼 있던 김하성(30·탬파베이 레이스)의 장타력이 활화산처럼 터져나왔다.
김하성 스스로도 1할대 추락은 적지 않은 충격이었던 것으로 보인다. 11일 시애틀전에는 전날과 완전히 다른 타자가 되어 나타났다.
타구가 펜스까지 굴러가는 사이 2루 주자 조쉬 로우가 여유있게 홈으로 들어왔고, 김하성도 선 채로 2루베이스에 도착했다. 지난 7월 10일 디트로이트전 이후 14경기 만에 터진 김하성의 시즌 2호 2루타였다.
2-4로 따라붙은 4회초 2사 후에 나온 두 번째 타석. 상대 투수는 우였다. 이전 타석에서 2루타를 내준 게 기분 나빴을까. 우는 초구로 97마일 짜리 포심패스트볼을 김하성의 몸쪽으로 던졌다. 앞서 2루타를 맞았던 싱커와 거의 같은 코스와 스피드였다.
김하성은 이 공을 놓치지 않았다. 마치 기다렸다는 듯 방망이를 돌렸다. 타구 속도 102.2마일(시속 약 164.5㎞)가 순간적으로 찍혔다. 배트 중심에 정확히 걸린 하드히트였다. 이번에도 앞서 2루타 때와 마찬가지로 타구가 라인드라이브성으로 좌측 방면을 향해 날았다. 이번에는 발사 각도가 21도로 살짝 높게 형성된 덕분에 좌측 담장을 살짝 넘어갔다.
김하성은 3-5로 뒤지던 8회초 2사 1, 2루 때 세 번째 타석에서는 안타를 날리지 못했다. 김하성 타석이 되자 시애틀 벤치가 움직였다. 칼렙 퍼거슨을 내리고 필승계투 카를로스 바르가스를 올렸다. 앞서 2루타와 홈런을 친 김하성을 경계하는 모습이었다.
김하성은 바르가스를 상대로 볼카운트 1B1S에서 3구째 몸쪽 싱커(100.1마일)를 다시 잡아당겼다. 앞서 2루타와 홈런을 친 것과 거의 같은 빠른 공이 또 들어오자 자신있게 스윙했다. 하지만 이번에는 배트 중심부에서 약간 아랫쪽에 맞으며 타구가 멀리 뻗지 못했다. 타구 속도는 97.9마일로 하드히트였지만, 발사각도가 -19도였다.
강한 땅볼 타구는 유격수 정면으로 향하고 말았다. 김하성은 1루에서 아웃된 뒤 헬멧을 벗으며 아쉬움을 감추지 못했다. 이번 타석에도 좋은 타구를 만들 수 있었다는 아쉬움이 담긴 표정이었다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com