스포츠조선

'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. 김서현에게 무슨 일이[잠실 포커스]

기사입력 2025-08-11 09:06


'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화가 5대4로 승리했다. 김경문 감독이 김서현을 격려하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 9회말 등판한 김서현이 실점하자 최재훈 포수가 격려하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]갑자기 왼손 타자에게 약한 투수가 됐다.

앞으로 마무리 투수로서 크나큰 부담으로 작용할 수도 있다.

한화 이글스의 마무리 김서현은 지난주 KT 위즈, LG 트윈스를 만나 힘겨운 일주일을 보냈다. 4경기에 등판했는데 1패 1세이브 1홀드를 기록했고, 블론 세이브 하나에 평균자책점은 무려 27.00을 기록했다. 2⅔이닝 동안 9개의 안타를 맞았고 8실점을 했다.

이전까지 46⅓이닝 동안 8실점을 했었던 김서현이 아니었다.

5일 KT전서 8회초 위기 상황에서 등판해 강백호에게 우측 몬스터월 상단을 맞는 역전 3타점 안타를 허용했던 김서현은 6일엔 가까스로 승리를 지켜냈지만 8일 LG전엔 연장 10회말 끝내기 안타를 맞고 패전 투수가 됐다. 10일 5-2로 앞선 9회말 등판해 2아웃까지 잡은 뒤 연속 3안타를 맞고 2실점을 해 불안감을 다시 노출했다. 오스틴 딘을 3루수 파울 플라이로 잡아내고 겨우 경기를 끝냈다.

지난주 김서현의 성적을 가만히 보면 눈에 띄는 데이터가 있다. 바로 왼손 타자에게 집중적으로 많이 맞았다는 것.

김서현은 스리쿼터 형의 투수라 왼손 타자에게 약해 보이지만 이전까지의 데이터는 왼손 타자나 오른손 타자나 잘 막아왔다. 8월 4일까지의 성적은 우타자에게 피안타율이 2할3리(74타수 15안타)였고, 좌타자에겐 2할7리(87타수 18안타)였다. 차이가 없는 수준이었다.


'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 무실점으로 마치고 서로를 격려하는 한화 김서현, 정우주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 9회말 김서현이 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …
한화 김서현을 상대로 끝내기 안타를 날린 LG 천성호.
그런데 지난주 KT와 LG에겐 왼손 타자들에게 집중 포화를 맞았다. KT에선 공교롭게 강백호를 두번 만나 모두 안타를 맞았다. 왼손 타자가 많은 LG전에선 더욱 고전했다. 8일 연장 10회말 김현수와 오지환에게 2루타를 맞았고, 결국 천성호에게 끝내기 안타를 허용해 패전투수가 됐다. 모두 왼손 타자에게 안타를 허용. 10일 경기 역시 박해민 신민재 문성주에게 차례로 안타를 맞았다. 첫 타자로 나온 천성호에게도 안타성 타구를 맞았지만 2루수 이도윤의 호수비로 아웃으로 잡아냈었다. 왼손 타자들에게 정타를 맞았다.


지난주 오른손 타자에겐 4타수 1안타로 피안타율이 2할5푼이었지만 왼손 타자에겐 12타수 8안타로 피안타율이 무려 6할6푼7리나 됐다. 그래서 시즌 전체 좌-우타자 피안타율이 달라졌다. 우타자 시즌 피안타율은 2할5리(78타수 16안타)인데 좌타자 피안타율은 2할6푼3리(99타수 26안타)로 치솟았다.

일주일 사이에 왼손 타자에게 약한 투수가 되고 만 것이다.

잠깐의 부진인지 아니면 계속될 약점인지는 다음 경기를 지켜보면 된다. 한화는 이번주 롯데 자이언츠, NC 다이노스를 만난다. 롯데엔 레이예스나 장두성 황성빈 고승민 노진혁 등의 왼손 타자가 있고, NC엔 박민우 김주원 최원준 홍종표 최정원 등이 왼손 타자들이다.

김서현으로선 빨리 왼손 타자에게 집중타를 맞는 모습에서 벗어나야 한다. 왼손 타자에게 약하다는 인식이 박혀버리면 투수 스스로 자신감이 떨어질 수 있다. 25세이브를 올리며 한화를 지금까지 1위 경쟁에 올려놓은 김서현이 시즌 막판 성장통을 겪게 됐다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

2.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

3.

英 걱정 'SON, 더 이상 토트넘 선수 아니다'…'No.7' 손흥민 대체 큰 과제 '결국 선수 영입 선언'

4.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

5.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

2.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

3.

英 걱정 'SON, 더 이상 토트넘 선수 아니다'…'No.7' 손흥민 대체 큰 과제 '결국 선수 영입 선언'

4.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

5.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.