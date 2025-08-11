'마무리에게 치명적 약점 생기나' 일주일간 좌타자 12타수 8안타라니. …

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]갑자기 왼손 타자에게 약한 투수가 됐다.
이전까지 46⅓이닝 동안 8실점을 했었던 김서현이 아니었다.
5일 KT전서 8회초 위기 상황에서 등판해 강백호에게 우측 몬스터월 상단을 맞는 역전 3타점 안타를 허용했던 김서현은 6일엔 가까스로 승리를 지켜냈지만 8일 LG전엔 연장 10회말 끝내기 안타를 맞고 패전 투수가 됐다. 10일 5-2로 앞선 9회말 등판해 2아웃까지 잡은 뒤 연속 3안타를 맞고 2실점을 해 불안감을 다시 노출했다. 오스틴 딘을 3루수 파울 플라이로 잡아내고 겨우 경기를 끝냈다.
김서현은 스리쿼터 형의 투수라 왼손 타자에게 약해 보이지만 이전까지의 데이터는 왼손 타자나 오른손 타자나 잘 막아왔다. 8월 4일까지의 성적은 우타자에게 피안타율이 2할3리(74타수 15안타)였고, 좌타자에겐 2할7리(87타수 18안타)였다. 차이가 없는 수준이었다.
지난주 오른손 타자에겐 4타수 1안타로 피안타율이 2할5푼이었지만 왼손 타자에겐 12타수 8안타로 피안타율이 무려 6할6푼7리나 됐다. 그래서 시즌 전체 좌-우타자 피안타율이 달라졌다. 우타자 시즌 피안타율은 2할5리(78타수 16안타)인데 좌타자 피안타율은 2할6푼3리(99타수 26안타)로 치솟았다.
일주일 사이에 왼손 타자에게 약한 투수가 되고 만 것이다.
잠깐의 부진인지 아니면 계속될 약점인지는 다음 경기를 지켜보면 된다. 한화는 이번주 롯데 자이언츠, NC 다이노스를 만난다. 롯데엔 레이예스나 장두성 황성빈 고승민 노진혁 등의 왼손 타자가 있고, NC엔 박민우 김주원 최원준 홍종표 최정원 등이 왼손 타자들이다.
김서현으로선 빨리 왼손 타자에게 집중타를 맞는 모습에서 벗어나야 한다. 왼손 타자에게 약하다는 인식이 박혀버리면 투수 스스로 자신감이 떨어질 수 있다. 25세이브를 올리며 한화를 지금까지 1위 경쟁에 올려놓은 김서현이 시즌 막판 성장통을 겪게 됐다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com