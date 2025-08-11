식어버린 방망이, 1대10 굴욕 3연패...갈림길에 선 롯데, 자칫하면 …

|
[스포츠조선 김용 기자] 위냐, 아래냐.
자신들을 추격하는 SSG와의 두 경기를 다 내준 게 뼈아프다. 10일 경기 7안타 1득점, 8일 경기 3안타 무득점. 방망이가 싸늘하게 식어버렸다.
올시즌 그 어느 때보다 순위 싸움이 치열하다. 연승 한 번 하면 순위가 쭉 올라가는데, 이는 반대로 해석하면 연패가 조금만 길어지면 롤러코스터를 타고 내려가는 것처럼 수직 하강도 가능하다는 의미다.
하지만 생각지 못한 3연패에 빠졌다. 롯데가 객관적 전력에서 강하다는 평가를 받지 못하면서도 계속 상위권에 버틴 건, 긴 연패가 없었기 때문이다. 위기를 맞이하나 싶으면, 귀신같이 이겨 연패 분위기를 사전 차단했다. 하지만 이번 SSG 2연전 패배는 뭔가 심상치 않은 느낌을 준다. 그 전 KIA 타이거즈와의 주중 3연전 위닝시리즈를 내줄 때부터 약간 힘에 부치는 모습이 느껴졌다. 1주일 5경기 1승 4패로 마감했다.
|
공교롭게도 이 위기 상황에서 주중 3연전 상대가 한화다. 얼마 전까지 1위를 달린 강팀. 두 가지 의미가 담긴 3연전이다. 위에서 말한 것처럼 위로 붙으냐, 아래로 떨어지냐의 갈림길이 될 수 있다. 한화 3연전을 우세로 마치면 3강 구도 분위기를 이어갈 수 있고, 만약 좋지 않은 결과가 나오면 지옥의 5강 싸움에 합류해야 할 수 있다.
|
13일 벨라스케즈의 첫 등판도 그래서 중요해 보인다. 10승 투수 데이비슨을 퇴출하고 데려온 야심작. 이 선수가 기대대로 호투하면 팀 분위기가 완전히 살아날 수 있고, 기대치에 못 미친다면 실망감이 팀을 뒤덮을 수 있다.
또 투-타 핵심 최준용과 전준우의 부상 이탈을 어떻게 메우느냐도 남은 시즌 롯데의 경쟁력을 좌지우지할 수 있는 요소다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com
|