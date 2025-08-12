스포츠조선

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

기사입력 2025-08-12 05:07


"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기…
NC 다이노스 홍종표가 30일 1군에 콜업돼 캐치볼을 하고 있다. 사진제공=NC 다이노스

[스포츠조선 김용 기자] 주전으로 키울 재목이라고 했는데, 왜 돌연 2군으로 보냈을까.

NC 다이노스는 경기가 없던 11일 내야수 홍종표를 엔트리에서 말소시켰다. 대신 김한별이 1군에 합류하게 됐다.

홍종표는 지난달 말 NC와 KIA 타이거즈가 벌인 3대3 초대형 트레이드를 통해 새출발을 하게 됐다. KIA에서 주로 대수비, 대주자로 활약하며 존재감을 뽐냈고 지난해 통합 우승에도 밑거름이 됐다. 하지만 KIA에 정착하지 못하고 NC로 넘어오게 됐다.

이호준 감독은 홍종표에 기대감을 드러냈다. 이적 후 이틀 만에 "올리지 않을 이유가 없다"며 2군에서 콜업했다. 경기력, 컨디션 모두 좋다는 의미였다. 이 감독은 홍종표에 대해 "가진 게 많은 선수다. 올해는 당장 박민우와 김주원을 이길 수 없으니 백업 역할을 해야겠지만 주전이 될 수 있는 선수라고 생각했기에 트레이드로로 데려왔다"고 말하며 그의 잠재력을 인정했다. 그게 KIA 타이거즈와의 주말 3연전 첫 경기가 열린 8일이었다.

그런데 왜 3일 만에 2군에 내려보낸 것일까. 당장 표면적인 이유는 '알까기'다. 홍종표는 10일 KIA전에 대수비로 출전했다. 하지만 8회초 내야 땅볼 타구를 처리하다 다리 사이로 공을 빠뜨리는, 소위 말하는 '알까기' 실수로 팀에 치명상을 안겼다. NC가 역전을 당하지 않고 16대12로 이겼기에 망정이지, 그 실수로 12-14까지 쫓겼을 때는 분위기가 엄청나게 암울했다.


"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기…
2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. NC가 2대0으로 승리했다. 이호준 감독이 선수들에게 박수를 보내고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.2/
그렇다면 이 수비 실수 하나에 트레이드로 데려온 선수를 바로 2군에 보낸 것일까. 그걸로 역전패를 당했다면 모를까, 이겼는데 너무 잔인한 처사가 아닐까.

생각나는 장면이 하나 있다. 지난 주중 키움 히어로즈와의 3연전. NC는 최하위 키움에 스윕패를 당하는 굴욕을 맛봤다. 3연전 마지막이었던 7일 경기. NC가 10-11로 지던 7회말 무사 1, 2루 천금 찬스를 잡았다. 타석에는 홍종표. 그런데 홍종표는 2구째 높은 공에 무리하게 번트를 시도하다 2루주자를 3루에서 잡히게 했다. 1B 상황서 이 공을 골라냈으면 2B이 되고 많이 유리해질 수 있었다. 더군다나 상대는 2루주자를 잡기 위한 '100% 시프트'를 사용중이었다. 무리하게 번트를 댈 필요가 없었는데, 치명적 실수가 나온 것. 그 이닝에서 점수를 내지 못하고 12대13으로 졌으니 이 감독 입장에서는 두고두고 아쉬웠을 장면이다.

이 감독의 말대로 홍종표는 주전으로서의 잠재력이 있는 선수지, 아직 주전이 아니다. 백업으로 작전 수행, 수비 등에서 일단 자신의 존재감을 어필하고 차근차근 입지를 넓혀가는게 중요한데 백업으로서 해야 할 역할을 제대로 하지 못하면, 1군에 자리를 차지하고 있을 이유가 없어지는 것이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '입양딸 파양' 김병만 측 "'패륜 행위 인정'? 판결문 적시라 한 적 없어, 해석 차이일 뿐"

2.

암세포 사라진 이솔이, 눈부신 회복력..삭발 후 풍성해진 머리숱 "수고했다, 나"

3.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

4.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

5.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니 스피드 미쳤다" 떠나보낸 英 언론이 더 난리네! "손흥민 29분 만에 美 사랑 차지"→토트넘도 그리워...'레전드 SON' 게시물 업로드

2.

이정후 중견수 불가! 대충격 美언론, 작정하고 비판 → "공격력을 수비로 전부 까먹었다, 심지어 마이너스"

3.

손흥민 괜히 내보냈어! 토트넘 대체자 찾기 난항…'바르셀로나 FW' 영입 무산 유력→현실적으로 챔스권 복귀 어렵다

4.

손흥민 1등! 1등! "즐라탄-베컴보다 더 대박"...미국도 놀란 SON 영향력 "메시 패권 도전 가능"

5.

[오피셜]'충격패 KIA 결단 내렸다' 정재훈-타케시 코치 전격 2군행, 칼 빼들었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니 스피드 미쳤다" 떠나보낸 英 언론이 더 난리네! "손흥민 29분 만에 美 사랑 차지"→토트넘도 그리워...'레전드 SON' 게시물 업로드

2.

이정후 중견수 불가! 대충격 美언론, 작정하고 비판 → "공격력을 수비로 전부 까먹었다, 심지어 마이너스"

3.

손흥민 괜히 내보냈어! 토트넘 대체자 찾기 난항…'바르셀로나 FW' 영입 무산 유력→현실적으로 챔스권 복귀 어렵다

4.

손흥민 1등! 1등! "즐라탄-베컴보다 더 대박"...미국도 놀란 SON 영향력 "메시 패권 도전 가능"

5.

[오피셜]'충격패 KIA 결단 내렸다' 정재훈-타케시 코치 전격 2군행, 칼 빼들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.