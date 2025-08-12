이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러…

스포츠조선

이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"

기사입력 2025-08-12 22:43


12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화 선발 폰세가 7이닝 무실점 호투를 펼쳤다.

12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 폰세.

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 코디 폰세(31)가 KBO리그 역사를 바꿨다.

폰세는 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈 경기에 선발 등판해 7이닝 3안타 2볼넷 9탈삼진 무실점을 기록했다.

역사를 쓴 경기. 이날 폰세는 KBO리그 최초로 개막 15연승을 달성했다. 2003년 정민태(현대 유니콘스), 2017년 헥터 노에시(KIA 타이거즈)과 어깨를 나란히 한 14연승에서 이제 유일 기록을 세우게 됐다. 2003년 현대와 2017년 KIA는 모두 우승을 차지했다.

아울러 역대 최소 경기(23경기) 200탈삼진 기록까지 품었다. 종전 기록은 2021년 아리엘 미란다(두산)가 기록한 25경기. 아울러 한화 소속으로는 1996년 정민철(203개) 2006년 류현진(204개) 2012년 류현진(210개)에 이어 4번째로 200탈삼진 기록을 세웠다.

1회초 첫 타자 김동혁을 상대로 삼진 한 개를 추가한 폰세는 한태양의 볼넷과 고승민의 안타로 1사 1,2루 위기에 몰렸지만, 빅터 레이예스를 유격수 직선타로 잡아내는 동시에 귀루하지 못한 한태양이 잡히면서 이닝을 마칠 수 있었다.

2회초 첫 삼자 범퇴 이닝을 만든 폰세는 3회초에는 삼진 두 개를 더하며 세 타자로 이닝을 마쳤다. 4회초 역시 삼진 한 개를 더한 삼자범퇴. 5회에는 2사 후 유강남에게 안타를 맞았지만, 손호영을 4구 만에 삼진을 잡아내며 무실점 행진을 이어갔다.


한화 선발 폰세가 7이닝 무실점 호투를 펼쳤다. 폰세와 포옹을 나누고 있는 채은성.
6회초 삼진쇼와 함께 기록을 달성했다. 선두타자 전민재에게 안타를 맞았지만, 김동혁-한태양-고승민을 모두 삼진으로 돌려세웠다. 체인지업-직구-직구가 결정구였다. 한태양의 삼진은 올 시즌 200번째 탈삼진.

폰세가 마운드에 있는 동안 한화 타선은 2점을 지원했다. 1회말 선취점을 냈고, 3회말 점수를 더했다.


폰세에 이어 한승혁(⅔이닝 무실점)-김범수(⅓이닝 무실점)-김서현(1⅓이닝 무실점)이 차례로 올라와 승리를 지키면서 '폰세의 역사'를 완성했다.

경기를 마친 뒤 폰세는 "너무 감사하고, 이순간까지 오기까지 노력을 많이 했다. 나 뿐 아니라 동료들도 많이 노력을 해서 오늘 결과를 이뤄낼 수 있었다. 초반에 2점이 나오고, 7이닝 뒤 중간 투수가 잘 막아줬다. 코칭스태프에게도 감사하는 말을 하고 싶다"고 말했다.

여러 기록을 달성했지만, 폰세에게는 아직 지난 5월 달성한 한 경기 최다 탈삼진(18개) 기록이 더욱 값졌다. 폰세는 "18탈삼진이 좋다"라며 "시즌을 하면서 15연승은 운이 많이 따라주기 때문에 가능한 거다. 200탈삼진도 한 시즌을 소화하다보면 달성할 수도 있는 기록이다. 그러나 18탈삼진은 달성할 거라고 생각을 못했는데 굳이 꼽자면 18탈삼진이 가장 특별했다"고 웃었다.

폰세는 이제 역대 한 시즌 최다 탈삼진 기록에 도전한다. 역대 한시즌 최다 탈삼진 기록은 미란다가 가지고 있는 225개. 지금의 페이스라면 충분히 가능하다, 다만, 폰세는 개인 목표에 대해서는 크게 신경쓰지 않는다는 뜻을 밝혔다,

폰세는 이어 "궁극적인 목표는 한국시리즈 우승이다. 목표를 따라가기 보다는 매경기 야구장에 와서 내 역할에 최선을 다하면 좋은 결과가 있을 거 같다. 내 역할은 선발투수로 팀을 한국시리즈로 이끌고 우승을 하는 것이니 외적인 목표는 없다"고 밝혔다.

한편, 한화가 이날 경기를 잡으면서 김경문 한화 감독은 김응용 전 감독과 김성근 전 감독에 이어 역대 세 번째 사령탑 1000승을 기록하게 됐다. 김 감독은 66세 9개월 11일로 역대 최고령 1000승 기록을 달성했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


7회 투구를 모두 마치고 김경문 감독의 축하를 받고 있는 폰세.

