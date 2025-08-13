오타니 퀄리티스타트 올해는 못본다, "5이닝 제한, 투타 겸업 스트레스 …

|
[스포츠조선 노재형 기자]7억달러짜리 '귀하신 몸'이다. LA 다저스가 오타니 쇼헤이의 투구이닝을 점차적으로 늘리고 있지만, 5이닝까지 가는 과정이 수월하지만은 않다.
지난 6월 17일 마운드에 복귀한 오타니는 그동안 투구수와 이닝을 서서히 끌어올렸다. 첫 2경기에서 1이닝을 던진 오타니는 3,4번째 경기에서는 2이닝으로 늘렸다. 이어 지난달 13일 샌프란시스코 자이언츠전에서 3이닝, 투구수 36개로 페이스를 높이더니 후반기 첫 등판인 지난달 22일 미네소타 트윈스전에서는 3이닝 동안 46개의 공을 던졌다.
오타니는 이후 6일을 쉬고 지난 7일 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 선발등판해 처음으로 4이닝을 투구하며 선발투수로서 정상 궤도에 가까워졌음을 알렸다. 투구수는 54개였고, 직구 스피드는 최고 101.1마일(162.7㎞), 평균 98.9마일이었다. 100마일 이상이 6개나 됐다. 구위는 투수로 전성기를 누렸던 2022~2023년 수준을 되찾았다는 평가다.
하지만 몸과 부상 위험은 얘기가 다르다. 1994년 7월 생인 오타니는 이제 30대 중반을 향해 가고 있다. 회복이 느려질 수 있고, 스태미나도 떨어질 수밖에 없다. 일반적인 선수들보다 체력 소모와 스트레스가 큰 투타 겸업을 지속하기 위해서는 부상 예방이 가장 중요하다. 이를 위해 올해는 투구이닝을 5이닝에서 제한해야 한다는 결론을 내린 것으로 보인다.
로버츠 감독은 "5이닝 제한 방침이 바뀔 지는 지켜볼 일이지만, 앞으로 몇 경기 동안 5이닝을 초과해 던지는 일은 없을 것이라고 생각한다. 그건 확실하다"며 "노동량(workload)은 우리 몸에는 세금(tax)과도 같은 것이다. 5이닝 투구는 4이닝보다 더 많은 스트레스가 생길 수 있다"고 설명했다.
이어 로버츠 감독은 "올해는 오타니가 투수로서 첫 시즌이다. 트레이닝 스태프에게는 더 좋은 질문이 될 수 있으나, 나로서는 오타니가 투수로 첫 시즌에 '가외'로 뭔가를 더 하는 것이라는 본다. 투타 겸업이라는 것은 뭔가를 더 하는 것"이라면서 "그래서 오타니를 염두에 두고 앞으로 나아가야 한다. 트레이너와 의사는 피로는 부상 가능성을 높인다고 말한다. 피로를 관리할 수 있다면 일을 해나가는데 아주 좋은 방법이다. 그건 우리가 조직으로서 할 일"이라고 강조했다.
오타니의 투구이닝을 조심스럽게 늘리겠다는 것인데, 플레이오프에서도 5이닝 제한을 적용할 것이라는 뜻이다.
한편, 오타니는 오는 14일 LA 에인절스전에 시즌 9번재 선발등판을 할 예정이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
