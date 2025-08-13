스포츠조선

"제 3의 포수 역할도 가능"…美 유명 에이전시 계약, 강백호 ML 마냥 꿈은 아니다?

기사입력 2025-08-13 18:59


"제 3의 포수 역할도 가능"…美 유명 에이전시 계약, 강백호 ML 마냥…
3일 일본 오키나와 킨 스타디움에서 열린 KT와 KIA의 연습경기, 2회말 수비를 펼치는 KT 포수 강백호. 오키나와(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.03.03/

"제 3의 포수 역할도 가능"…美 유명 에이전시 계약, 강백호 ML 마냥…
글로벌 에이전시 파라곤스포츠인터내셔널과 계약한 KT 위즈 강백호(가운데). 사진제공=파라곤스포츠인터내셔

[스포츠조선 이종서 기자] "포스팅 없이 완전한 자유계약 선수가 될 예정이다."

강백호(26·KT 위즈)의 미국 유명 에이전시 계약 소식이 들려왔다.

파라곤 스포츠 인터내셔널은 13일(이하 한국시각) '한국의 야구스타 강백호를 우리 팀에 영입해 기쁘다. 앞으로 큰 활약을 기대한다'고 전했다.

파라곤 스포츠 인터내셔널은 밀워키 브루어스의 크리스티안 옐리츠를 비롯해 다수의 메이저리그 선수를 보유한 에이전시다.

강백호는 올 시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다. 제약 없이 국내외 구단과 계약할 수 있다.

서울고를 졸업한 강백호는 2018년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 1순위)로 KT 지명을 받았다. 8시즌 동안 통산 3할4리 131홈런 543타점 522득점을 기록하는 등 KBO리그 간판 타자로 활약했다.


"제 3의 포수 역할도 가능"…美 유명 에이전시 계약, 강백호 ML 마냥…
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 2회초 무사 강백호가 솔로홈런을 친 후 세리머니를 하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.4.16/
다만, 올 시즌에는 다소 고전하고 있다. 62경기에 출전해 타율 2할5푼5리 10홈런 39타점 23득점 OPS(장타율+출루율) 0.784의 성적을 남기는데 그쳤다. 다만, 8월 들어 타격감이 살아나면서 3할5푼9리 3홈런 12타점을 기록하는 등 다시 본래의 모습을 회복하기 시작했다.

지난해에도 메이저리그 사무국은 한국야구위원회에 강백호의 신분조회를 요청하기도 했다. 메이저리그 구단의 관심이 있다는 뜻.


미국 '뉴욕 포스트' 존 헤이먼 기자는 SNS를 통해 '강백호와 파라곤 스포츠가 계약을 했다. 이번 겨울 메이저리그 진출 기회를 보고 있다'고 전했다.

프로에서 강백호는 1루수와 외야수, 포수까지 다양한 포지션을 소화했다. 헤이먼은 '강백호는 포스팅 없이 완전한 자유계약선수가 될 예정'이라며 '좌타자 파워히터로 1루수 지명타자를 소화할 수 있다. 또 제 3의 포수 역할까지 가능하다'라며 'KBO리그 통산 타율이 3할로 전체 1순위 지명 출신의 선수'라고 짚었다.

한편 강백호는 파라곤 에이전시 계약에 대해 "이번 계약으로 새로운 길이 하나 더 생겼다고 생각한다. 해외 에이전트를 선임했다고 무조건 해외 진출이 가능한 것은 아니다. 일단 올 시즌 매 경기에 집중할 것"이라고 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원조 '국민 MC' 임성훈, 연예계 소문난 '주먹왕'이었다? "무에타이→권투 섭렵"('유퀴즈')

2.

황찬희 "무속인된 이건주 보고 용기 얻어…떳떳히 밝히고 싶다"(아침마당)

3.

유승준, 사면 요청 논란에 불쾌 "명예 회복 위해 입국 원했던 것..매우 유감" (종합)[전문]

4.

황재근, 패션디자이너→헬스트레이너...충격 훈남 변신에 네티즌 술렁 [SC이슈]

5.

구성환, 월세살이→건물증여…“루머 치부한 인터뷰가 논란 자초”

스포츠 많이본뉴스
1.

중부지방 폭우라는데... 대전 볼파크 현재 날씨는? 2연승 한화-4연패 롯데 맞대결 가능할까[대전현장]

2.

'대참사로 끝났다' 탬파베이 김하성 1번타자로 9연타석 무안타 좌절, 리드오프 실험 대실패. 치욕적인 타율 0.188 추락

3.

업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 발목 인대 부분 손상. 555경기 연속 출전 중단 위기. "3,4경기 대타 출전"[수원 현장]

4.

"신문에 안 났어요?" 이제 최형우를 거른다...또또또 부상 이탈로 생존 외인, 조바심이 커진다

5.

[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소

스포츠 많이본뉴스
1.

중부지방 폭우라는데... 대전 볼파크 현재 날씨는? 2연승 한화-4연패 롯데 맞대결 가능할까[대전현장]

2.

'대참사로 끝났다' 탬파베이 김하성 1번타자로 9연타석 무안타 좌절, 리드오프 실험 대실패. 치욕적인 타율 0.188 추락

3.

업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 발목 인대 부분 손상. 555경기 연속 출전 중단 위기. "3,4경기 대타 출전"[수원 현장]

4.

"신문에 안 났어요?" 이제 최형우를 거른다...또또또 부상 이탈로 생존 외인, 조바심이 커진다

5.

[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.